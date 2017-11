Cửa hàng “không cần thu ngân” của Amazon đã sẵn sàng đi vào hoạt động

Đội ngũ Amazon Go được cho là đã giải quyết nhiều lỗi kỹ thuật của hệ thống và đang tuyển dụng nhân viên.

Theo Bloomberg, trong năm qua, các nhân viên của Amazon đã được thử nghiệm Amazon Go, một mô hình cửa hàng tiện lợi ở trung tâm thành phố Seattle. Ý tưởng của họ là khách hàng bước vào, chọn vật dụng mình muốn mua và thanh toán chúng mà không cần phải xếp hàng dài trước quầy tính tiền. Tuy Amazon vẫn chưa dứt khoát về cơ chế hoạt động, nhưng cửa hàng sẽ vận hành dựa trên một ứng dụng di động và một số công nghệ cảm biến tương đồng với những gì được dùng trên xe tự lái để có thể nhận biết được ai đang mua thứ gì.

Các nhân viên của công ty đã từng cố gắng đánh lừa công nghệ này. Vào một ngày đẹp trời, ba "Amazonians" đã mặc những bộ đồ Pikachu vàng rực rỡ, đi vòng quanh cửa hàng để mua sandwich, đồ uống và đồ ăn vặt. Các thuật toán khi đó vẫn thành công trong việc định danh các nhân viên đó và tính tiền vào tài khoản Amazon của họ.

Cửa hàng tạp hóa Amazon Go tại Seattle (ảnh: Bloomberg)

Amazon Go là đại diện tiêu biểu nhất cho tham vọng biến đổi trải nghiệm mua sắm tại các cửa hàng bán lẻ của Amazon bằng cách loại bỏ hàng dài người xếp hàng, tiết kiệm thời gian cho khách hàng và đẩy mạnh danh tiếng của công ty.

Việc dồn lực vào các cửa hàng tạp hóa là cách để công ty thu hút được nhiều khách hàng mua sắm tại Amazon thường xuyên hơn. Vào tháng 9, gã khổng lồ thương mại điện tử đã mua lại Whole Foods Market với giá 13,7 tỷ USD và cắt giảm giá thành tại chuỗi cửa hàng tạp hóa cao cấp để thu hút lưu lượng truy cập. Vào ngày 15/11, Whole Foods bắt đầu giảm giá sâu các mặt hàng cho lễ Tạ ơn, như gà tây không chứa thuốc kháng sinh, và báo hiệu rằng mức hạ giá sẽ còn sâu hơn nữa một khi họ áp dụng dịch vụ thành viên Amazon Prime. Giá cổ phiếu của Kroger và Sprouts đã ngay lập tức sụt giảm sau khi thông báo được đưa ra.

Amazon ra mắt Amazon Go tháng 12 năm ngoái, nói rằng họ dự định sẽ chính thức mở cửa vào đầu năm nay. Tuy nhiên, công ty đã vấp phải nhiếu khó khăn về mặt kỹ thuật và buộc phải trì hoãn việc ra mắt để khắc phục lỗi, theo như Wall Street Journal đưa tin vào tháng 3.

Bảy tháng sau, tuy vẫn còn nhiều thách thức, nhưng công nghệ "chỉ cần đi ra ngoài" đã cải thiện rõ rệt, theo lời của một người đã yêu cầu được giấu tên và nói chuyện thoải mái về dự án. Độ chuẩn xác của thông tin này ngày càng được tăng lên, khi đội ngũ Amazon Go đã chuyển từ việc tuyển dụng kỹ sư và các nhà nghiên cứu khoa học cần thiết để hoàn thiện nền tảng sang những nhà quản lý xây dựng và tiếp thị, những người sẽ trực tiếp quảng bá cửa hàng tới người tiêu dùng.

Khách mua sắm tại Amazon Go sẽ quét smartphone của họ khi bước vào. Máy ảnh và các cảm biến sẽ hoạt động cùng với nhau để xác định vật dụng nào đã bị lấy đi và ai là người lấy chúng. Vì vậy, Amazon sẽ không cần phải sử dụng các thiết bị theo dõi như chip radio lên các mặt hàng. Khi khách hàng đã mua xong, các thuật toán sẽ tính tổng tiền và thanh toán vào tài khoản Amazon.

Hệ thống này hoạt động tốt với những người mua sắm riêng lẻ, nhưng vẫn gặp khó khăn trong việc thanh toán một cách chính xác những người đi theo nhóm. Ngoài ra, các kỹ sư của Amazon Go cũng đã nghiên cứu về những trường hợp gia đình đi mua sắm cùng nhau, chỉnh sửa cảm biến để phát hiện khi có đứa trẻ "ăn vụng" đồ. Việc chọn người nào thanh toán tiền khi một cặp đôi đi mua sắm hiện đang được tìm cách giải quyết, và Amazon cũng khuyến khích các nhân viên đi thành từng cặp vào cửa hàng để mua đồ ăn trưa.

Amazon đang tiến hành thử nghiệm thêm và tập trung nhiều nhóm nghiên cứu tại một tòa nhà không được tiết lộ ở Seattle. Những nhóm này sẽ thiết kế các giao thức cho việc đổi trả hàng hóa bị hư hại và các vấn đề về dịch vụ chăm sóc khách hàng, vốn phổ biến ở các cửa hàng bán lẻ truyền thống.

Việc Amazon Go sẽ tăng tốc như thế nào trong thời gian tới vẫn còn là một ẩn số. Các nhà phân tích kì vọng sẽ có một phiên bản Amazon Go được tung ra cho Whole Foods. Đây là một viễn cảnh khó thành hiện thực hơn rất nhiều vì các cửa hàng Whole Foods rộng hơn rất nhiều so với cửa hàng tạp hóa chỉ rộng 170 m2 và có nhiều mặt hàng hơn rất nhiều. Amazon, cho biết hiện họ chưa có bất kì kế hoạch nào như vậy, sẽ cần thêm rất nhiều nhân viên mặc trang phục Pikachu để có thể thành công.

Văn Hoàn