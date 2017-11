Lộ bằng sáng chế pin graphene của Samsung với thời lượng dài hơn, sạc nhanh hơn

Samsung vừa để lộ một bằng sáng chế về pin graphene hứa hẹn cho thời lượng pin dài hơn và sạc nhanh hơn.

Theo PhoneArena, Samsung vừa nhận được một bằng sáng chế cho một phát minh được gọi là "ball graphene" có thể mang đến nhiều lợi ích cho pin của smartphone. Được phát triển bởi SAIT (Samsung Advanced Institute of Technology), phát minh này giới thiệu một loại pin có mật độ cao, được cho là kéo dài thêm 45% thời lượng so với các loại pin hiện tại. Nếu được phát triển trên thực tế, loại pin này có thể tạo ra bước đột phá tiếp theo trên thị trường di động.

Bên cạnh việc kéo dài thời lượng pin, pin graphene của Samsung cũng có tốc độ sạc nhanh gấp 5 lần so với pin li-ion trước đây. Do đó, loại pin này chỉ cần 12 phút để sạc đầy so với hàng giờ của các loại pin hiện nay.

Bên cạnh đó, loại pin này có khả năng duy trì ổn định ở nhiệt độ 60 độ C. Ngoài ra, pin graphene còn có thể được sử dụng trong ô tô điện.

Như thường lệ với những phát minh liên quan đến pin nghe có vẻ hứa hẹn nhưng chúng ta vẫn chưa biết chính xác khi nào Samsung sẽ áp dụng công nghệ này vào các sản phẩm của mình.

Bạch Đằng