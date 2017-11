Uber có một bộ phận chuyên đi đánh cắp các bí mật thương mại và thủ tiêu bằng chứng?

Một cựu nhân viên của Uber đã tiết lộ thông tin gây sốc về Uber, trong đó cho biết công ty này có một bộ phận chuyên đi đánh cắp các bí mật thương mại của đối thủ và thủ tiêu bằng chứng, đã gây sốc cho cả một phiên toà diễn ra tại San Francisco hôm thứ 3 vừa qua.

Theo Business Insider, phiên toà giữa Uber và Waymo, vốn theo kế hoạch sẽ diễn ra vào tuần tới, đã bị tạm hoãn theo yêu cầu của thẩm phán. Đây là phiên toà được tổ chức nhằm xử lý các cáo buộc cho rằng Uber đã sử dụng chiến thuật "cloak-and-dagger" nhằm đánh cắp các bí mật thương mại liên quan xe tự lái của đối thủ Waymo. Tiết lộ của cựu nhân viên nêu trên càng làm cho vụ kiện trở nên nghiêm trọng hơn.

Cụ thể, luật sư của Waymo đã đọc một bức thư do cựu nhân viên an ninh Uber là Richard Jacobs viết, trong đó tiết lộ thông tin về một bộ phận thuộc Uber có nhiệm vụ...đánh cắp các bí mật thương mại. Jacobs cũng đã được chất vấn trước đó và cho biết đội do thám này của Uber đã sử dụng các máy chủ ẩn danh nằm riêng rẽ với máy chủ chính của Uber. Máy chủ ẩn danh này có nhiệm vụ xoá các tin nhắn sau một khoảng thời gian nhất định để xoá mọi dấu vết về các hoạt động mờ ám của hãng.

Vụ lùm xùm giữa hai đại gia trong lĩnh vực xe tự lái Uber và Waymo diễn ra trong thời điểm cả hai đều đang tìm cách đẩy nhanh tiến độ phát triển các thế hệ xe tự lái, trong tương lai sẽ thay đổi ngành công nghiệp xe hơi và giao thông vận tải.

Waymo là một công ty xe hơi tự động được thành lập bởi công ty mẹ của Google là Alphabet. Waymo kiện Uber vào tháng 2 vừa rồi, cáo buộc cựu giám đốc Waymo Anthony Levandowski đã tiết lộ các tập tin tuyệt mật với Uber. Levandowski đã rời khỏi vị trí tại Waymo hồi tháng 1/2016 và thành lập một công ty xe hơi tự lái khác mang tên Otto, được Uber mua lại vào tháng 8/2016.

Hầu hết các cáo buộc trong vụ kiện này rơi vào thời điểm Uber đang được điều hành bởi CEO Travis Kalanick, đồng sáng lập của Uber, vốn đã bị sa thải hồi đầu năm nay vì dung túng cho các "thói hư tật xấu" và hành vi xâm phạm tình dục tại hãng.

Hồi tháng 8 vừa qua, cựu CEO Expedia Dara Khosrowshahi đã gia nhập Uber với cương vị CEO mới, tuyên bố sẽ lập lại trật tự và xử lý mọi hành vi không phù hợp tại công ty này.

Tấn Minh