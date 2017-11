Google bị kiện bồi thường 3,6 tỷ USD vì bán dữ liệu người dùng iPhone

Trong suốt giai đoạn 2011-2012, Google được cho đã bán hàng triệu dữ liệu người dùng iPhone trái phép. Số tiền bồi thường cho vụ kiện tập thể này có thể lên tới 3,6 tỷ USD.

Theo IBTimes, Google nhiều khả năng sẽ phải đối mặt với khoản tiền bồi thường lên tới 3,6 tỷ USD vì cáo buộc bán hơn 5 triệu dữ liệu người dùng iPhone trái phép. Ước tính mỗi người dùng bị bán dữ liệu sẽ nhận được khoản bồi thường 269 USD, nếu vụ kiện thành công.

Một chiến dịch có tên Google You Owe Us vừa được khởi động, quy tụ 5,4 triệu người dùng iPhone mong muốn kiện gã khổng lồ tìm kiếm Google vì lý do bí mật thu thập lịch sử duyệt web của người dùng. Theo đó, Google đã dùng thuật toán để "vượt mặt" hệ thống bảo mật trên iPhone, sau đó thu thập trái phép dữ liệu duyệt web trên Safari.

Theo điều tra, Google đã thu thập dữ liệu từ tháng 6/2011 tới tháng 2/2012. Hãng công nghệ Mỹ đã vi phạm nghiêm trọng 4 điều trong luật Bảo vệ dữ liệu của Nghị viện Anh. Nhóm nguyên đơn khẳng định sẽ đưa vụ việc ra xét xử tại Tòa án Tối cao vào năm 2018.

Richard Lloyd, một trong những người dẫn đầu chiến dịch khẳng định, đây là một hành vi nguy hiểm, tác động lớn tới người dùng iPhone và một hành động pháp ý là điều cần thiết ngay lúc này.

Lloyd nói: "Chúng tôi sẽ gửi đi một thông điệp mạnh mẽ tới Google và các công ty công nghệ khác trong thung lũng Silicon rằng, chúng tôi không sợ phải chống lại họ nếu quyền riêng tư bị xâm phạm".

Phản ứng trước chiến dịch trên, đại diện Google chia sẻ với kênh BBC: "Đây không phải là điều lạ, chúng tôi từng phải phản biện trong nhiều vụ việc tương tự trước đây. Chúng tôi không thấy điều gì là sự thật ở đây và sẽ kháng cáo tới cùng".

Cũng trong một vụ kiện tương tự vào năm 2012, Google từng phải trả khoản bồi thường 22,5 triệu USD cho Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC).

Mai Huyền