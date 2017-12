MobiFone bất ngờ mở bán iPhone X giá sốc chỉ từ 15,49 triệu đồng

Ngày 1/12/2017, MobiFone cho khách hàng đặt mua iPhone X với mức giá chỉ từ 15.490.000 đồng. Khách hàng mua iPhone X sẽ được miễn ký quỹ nếu có thẻ tín dụng đồng thương hiệu MobiFone – VPBank.

iPhone X là phiên bản kỷ niệm 10 năm ra mắt dòng smartphone của Apple, sản phẩm có 2 màu bạc và xám.

Ngày 1/12/2017, MobiFone bắt đầu cho khách hàng đặt mua iPhone X kèm gói cước với mức giá chỉ từ 15.490.000 đồng đối với iPhone X 64GB, 19.890.000 đồng đối với iPhone X 256GB. Giá bán lẻ không kèm gói cước iPhone X 64GB là 29.990.000 đồng và iPhone X 256GB là 34.790.000 đồng. Ngày 8/12/2017, MobiFone sẽ chính thức mở bán iPhone X. Những khách hàng đã đặt trước sẽ được ưu tiên nhận máy trước.

Trước đó, MobiFone cũng tuyên bố bán iPhone 8 và iPhone 8 Plus chỉ với giá từ 6.190.000 đồng. Đây là mức giá tốt nhất trên thị trường hiện nay so với tất cả các chuỗi bán lẻ. Với mức trợ giá này, khách hàng thậm chí có thể mua iPhone 8 và iPhone 8 Plus với giá chỉ bằng 1/3 so với giá niêm yết trên thị trường khi lựa chọn các gói cước viễn thông đi kèm. Từ 01/12/2017, MobiFone tiếp tục gây sốc khi trợ giá để khách hàng có thể sở hữu một chiếc iPhone X với một mức giá chỉ bằng khoảng 50% trên thị trường.

Ngoài ra, nếu khách hàng đang sử dụng thuê bao MobiFone sẽ có cơ hội sở hữu thẻ tín dụng đồng thương hiệu MobiFone - VPBank, được miễn ký quỹ mua iPhone trợ giá hoặc mua trả góp 0% ở các cửa hàng MobiFone cùng nhiều ưu đãi khác từ MobiFone và VPBank.

Theo ICTnews