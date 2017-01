Các xu thế đáng chú ý về hạ tầng Datacenter trong năm 2017

Công ty Vertiv, trước đây là Emerson Network Power, vừa công bố sáu xu thế đáng chú ý về cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu trong năm 2017. Các xu thế năm nay là sự tiếp nối các xu thế về trung tâm dữ liệu trong năm 2016 đã được Emerson Network Power phát hành vào năm vừa qua.

Trong thời đại kết nối toàn cầu ngày nay, cơ sở hạ tầng ICT đang được định hình lại nhằm đáp ứng nhu cầu kết nối liên tục không ngừng của nhiều hệ thống lớn. Ông Anand Sanghi, Chủ tịch Vertiv khu vực Châu Á cho biết: "Năm 2017, chúng ta đang thấy có sự tăng cường tập trung vào hiệu suất, tính bền vững và bảo mật dữ liệu trong kiến trúc của trung tâm dữ liệu, và các công nghệ cung cấp nguồn liên tục, công nghệ làm mát và hệ thống quản lý hạ tầng trung tâm dữ liệu (DCIM) nền tảng được triển khai trong những trung tâm dữ liệu này, từ điện toán đám mây cho tới vùng giao thoa".

Dưới đây là sáu xu thế về cơ sở hạ tầng đang định hình nên hệ sinh thái trung tâm dữ liệu trong năm 2017:

1. Cơ sở hạ tầng chạy đua để theo kịp với việc kết nối tại các vùng giao thoa.

Môi trường CNTT phân tán và Mạng Internet trong lĩnh vực công nghiệp (IIoT) đang đòi hỏi các tài nguyên CNTT phải được đặt gần hơn với người dùng và các quy trình công nghiệp. Mặc dù trung tâm dữ liệu vẫn là nhân tố cốt lõi trong việc cung cấp các ứng dụng và dịch vụ, như là các điểm bán hàng và quản lý kho hàng, các tủ mạng và trung tâm dữ liệu nhỏ đang gia tăng cả về số lượng và tầm quan trọng bởi số lượng các cảm biến và thiết bị kết nối mạng Internet ngày càng tăng và người dùng từ xa đòi hỏi truy cập thông tin với tốc độ cao hơn. Để đáp ứng được với những thay đổi này, các tổ chức sẽ chuyển sang những giải pháp trung tâm dữ liệu quy mô nhỏ, được cấu hình sẵn, có khả năng hỗ trợ triển khai nhanh hơn, mức độ tiêu chuẩn hóa cao hơn và cho phép quản lý từ xa giữa các môi trường CNTT phân tán. Tiêu chuẩn hóa và tính mô-đun hóa đang trở nên quan trọng trong các môi trường CNTT phân tán cũng giống như trong các trung tâm dữ liệu lớn.

Các tủ mạng và các địa điểm CNTT ở xa cũng sẽ được đánh giá lại để đảm bảo khả năng cấp điện và làm mát tương xứng với tầm quan trọng ngày càng cao của những địa điểm này khi chúng bắt đầu cung cấp khả năng thu thập và phân tích tại chỗ những dữ liệu thời gian thực từ những cảm biến và các thiết bị được kết nối.

2. Hoạt động quản lý nhiệt hướng tới tính bền vững

Hoạt động làm mát trung tâm dữ liệu đã thay đổi trong vòng 5 năm qua, nhiều hơn bất kỳ hệ thống nào khác trong trung tâm dữ liệu. Với mong muốn hạ thấp chi phí năng lượng, các phương pháp truyền thống tập trung vào mục tiêu "làm mát tối đa" nay đã được thay thế bằng những phương pháp tinh vi hơn tập trung vào việc loại bỏ nhiệt hiệu quả nhất có thể. Việc gia tăng ứng dụng các công nghệ tiết kiệm tiên tiến, cùng sự phát triển liên tục của giải pháp điều khiển nhiệt thông minh đã cho phép các chiến lược quản lý nhiệt có độ linh hoạt cao với khả năng hỗ trợ hệ số PUE ở mức dưới 1,2.

Giờ đây, mặc dù hiệu suất năng lượng vẫn là mối quan tâm chính, việc sử dụng nước và môi chất làm lạnh đã trở thành những tiêu chí quan trọng trong việc lựa chọn khu vực địa lý. Nhờ số lượng ngày càng tăng các chiến lược quản lý nhiệt hiện nay, các đơn vị vận hành trung tâm dữ liệu đang tùy biến hoạt động quản lý nhiệt của họ căn cứ vào địa điểm của trung tâm dữ liệu và sự sẵn sàng của tài nguyên. Các xu thế thị trường toàn cầu cho thấy có sự gia tăng về mức độ sử dụng các công nghệ mới dựa trên công nghệ làm mát bằng bay hơi và đoạn nhiệt, trong đó sử dụng nước để làm mát không khí xung quanh. Những công nghệ này đang cung cấp giải pháp quản lý nhiệt có hiệu suất cao, hiệu quả kinh tế và độ tin cậy cao.

Ở những nơi không có sẵn nước hoặc gặp vấn đề về chi phí, các hệ thống làm mát không sử dụng nước đã thu hút được sự quan tâm đáng kể. Một hệ thống làm mát bằng nước không khép kín truyền thống tiêu tốn khoảng 4 triệu ga-lông nước để làm mát 1 MW công suất CNTT trong vòng một năm. Các công nghệ mới có tính năng bơm môi chất làm lạnh tiết kiệm, không sử dụng nước và không đưa không khí bên ngoài vào trong trung tâm dữ liệu sẽ tiết kiệm được 1 tỷ ga-lông nước tại Bắc Mỹ trong năm 2016.

3. Trách nhiệm an ninh bảo mật mở rộng tới hoạt động quản lý trung tâm dữ liệu

Mặc dù phần lớn các vụ việc liên quan đến an ninh bảo mật là về vấn đề vi phạm về dữ liệu, an ninh bảo mật cũng đã trở thành một vấn đề liên quan đến độ sẵn sàng của trung tâm dữ liệu. Nghiên cứu về Tổn thất do Gián đoạn hoạt động Trung tâm dữ liệu năm 2016 của Viện Ponemon đã cho thấy, các vụ tấn công an ninh mạng chiếm 22% số trường hợp gây ra gián đoạn hoạt động trung tâm dữ liệu.

Khi ngày càng có thêm nhiều thiết bị được kết nối, cho phép hoạt động quản lý trở nên đơn giản hơn và cuối cùng là tự động hóa, số lượng threat vectors cũng tăng lên. Các chuyên gia về trung tâm dữ liệu đang đưa an ninh bảo mật vào danh sách cần ưu tiên và bắt đầu tìm kiếm các giải pháp giúp họ phát hiện các lỗ hổng bảo mật và nâng cao năng lực đối phó với các vụ tấn công. Các cổng quản lý (management gateway) hợp nhất dữ liệu từ nhiều thiết bị để hỗ trợ DCIM đang nổi lên như là một giải pháp tiềm năng. Với một số điều chỉnh, chúng có thể phát hiện được những cổng không an toàn trên toàn bộ cơ sở hạ tầng trọng yếu và đưa ra cảnh báo sớm về các vụ tấn công từ chối dịch vụ.

4. DCIM chứng minh giá trị của mình

DCIM đang tiếp tục nâng cao giá trị của mình, cả trong các vấn đề mà nó có thể giải quyết và khả năng quản lý hệ sinh thái trung tâm dữ liệu ngày càng phức tạp. Những đơn vị vận hành trung tâm dữ liệu có tư tưởng tiến bộ đang sử dụng DCIM để giải quyết những thách thức trong trung tâm dữ liệu, như là yêu cầu tuân thủ quy định pháp lý, ITIL (Thư viện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin - Information Technology Infrastructure Library) và quản lý các môi trường lai. Cuối cùng, các nhà cung cấp dịch vụ đồng vị (colocation providers) cũng nhận thấy DCIM là một công cụ hữu ích trong việc phân tích chi phí theo khách hàng cũng như trong việc cung cấp cho khách hàng thông tin từ xa về các thiết bị của họ.

DCIM đã xuất hiện như là một giải pháp tiền thân của IIoT trong trung tâm dữ liệu, cung cấp thông tin, gia tăng mức độ phối hợp giữa các hệ thống và hỗ trợ khả năng tự động hóa vốn là tâm điểm giá trị của IIoT.

5. Các giải pháp thay thế cho ắc-quy chì đang trở nên khả thi

Các giải pháp mới đang xuất hiện dành cho một liên kết yếu trong các hệ thống nguồn điện của trung tâm dữ liệu khi các đơn vị vận hành tìm cách giảm bớt không gian chiếm dụng, trọng lượng và tổng chi phí của những bộ ắc-quy chì có van điều tiết truyền thống. Giải pháp hứa hẹn nhất trong số này là ắc-quy/pin lithium-ion. Giá thành giảm xuống trong khi các hóa chất và cấu trúc trở nên ngày càng cải tiến, ắc-quy/pin lithium-ion đang trở thành một lựa chọn khả thi cho trung tâm dữ liệu và đang được mở rộng để đáp ứng các yêu cầu ở cấp độ hàng máy cũng như phòng máy. Mặc dù công nghệ ắc-quy này đã ra đời từ lâu, hiệu quả kinh tế tốt hơn đã thúc đẩy những nỗ lực thương mại hóa trong lĩnh vực trung tâm dữ liệu.

Các đơn vị vận hành trung tâm dữ liệu từ lâu đã quan tâm đến những giải pháp thay thế cho ắc quy chì nhưng những công nghệ hiện có vẫn chưa đạt được mức giá trị và dung lượng như của ắc quy truyền thống. Giờ đây, những giải pháp thay thế thực sự đang xuất hiện và có thể giảm bớt không gian chiếm dụng, kéo dài thời gian hoạt động và nâng cao tính bền vững.

6. Việc thiết kế và triển khai trung tâm dữ liệu đạt mức độ tích hợp cao hơn

Mức độ tích hợp công nghệ đã gia tăng trong không gian trung tâm dữ liệu trong những năm qua khi các đơn vị vận hành tìm kiếm những giải pháp tích hợp, có kiến trúc mô-đun với khả năng triển khai nhanh chóng, mở rộng dễ dàng và vận hành hiệu quả. Giờ đây, quan điểm tương tự cũng đang được áp dụng với hoạt động phát triển trung tâm dữ liệu. Tốc độ đưa sản phẩm, dịch vụ mới ra thị trường là một trong những động lực chính để các công ty phát triển phần lớn dung lượng trung tâm dữ liệu hiện nay, và họ đã thấy rằng, các xi-lô truyền thống giữa các giai đoạn phát triển và giai đoạn xây dựng rất cồng kềnh và không năng suất. Do đó, họ đang ứng dụng phương pháp chìa khóa trao tay về thiết kế và triển khai trung tâm dữ liệu trong đó tận dụng các thiết kế tích hợp, mang tính mô-đun, xây dựng giải pháp từ xa và quản lý dự án có nguyên tắc. Các nhà cung cấp đưa ra các giải pháp tích hợp cả kiến thức chuyên môn về cơ sở hạ tầng, thiết kế, kỹ thuật và quản lý dự án tiên tiến để cung cấp khả năng triển khai dự án dưới dạng chìa khóa trao tay, qua đó có thể xây dựng được những trung tâm dữ liệu tốt hơn và nhanh hơn.

"Các tổ chức, bất kể ngành nghề và quy mô, đều phải tiếp tục phát triển cơ sở hạ tầng trọng yếu của họ nhằm cung cấp những dịch vụ vượt trội cho khách hàng. Khi các xu thế mới đang xuất hiện trong lĩnh vực CNTT, điều quan trọng là các tổ chức phải tiếp tục đánh giá lại các chiến lược CNTT và chiến lược kinh doanh của họ và lựa chọn được một đối tác phù hợp có khả năng cung cấp tốc độ, hiệu quả và độ linh hoạt cần thiết để phát triển kinh doanh", ông Sanghi cho biết.

Theo Vertiv