Microsoft cam kết hỗ trợ cho vườn ươm CNTT Hà Nội

Đồng hành cùng Ban Quản lý Vườn Ươm DN CNTT Hà Nội hỗ trợ các DN khởi nghiệp, Microsoft củng cố cam kết hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy phát triển ngành CNTT-TT quốc gia góp phần xây dựng nền kinh tế giàu mạnh.

Ban Quản lý Vườn ươm Doanh nghiệp CNTT đổi mới sáng tạo Hà Nội (gọi tắt là HBI-IT) và Microsoft đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược nhằm đẩy mạnh quá trình hỗ trợ, đào tạo và cố vấn triển khai các dự án CNTT cho Doanh nghiệp (DN) tham gia vườn ươm.

Đây là hợp tác đồng hành cùng HBI-IT nhằm hỗ trợ các Doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực CNTT của Microsoft, đánh dấu thêm một bước tiến quan trọng, củng cố cam kết của Microsoft trong việc hỗ trợ Chính phủ và các tổ chức Việt Nam tăng cường năng lực CNTT trên nhiều phương diện, tối ưu hóa việc triển khai và sử dụng CNTT.

Tham dự lễ ký kết có Lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội; Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông; Lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành, UBND Quận, Huyện; Ban Giám đốc, Lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở Thông tin và Truyền thông; Hội đồng Cố vấn của Vườm ươm, Đại diện các Hiệp hội doanh nghiệp và các Vườn ươm tại Hà Nội cùng đại diện cơ quan thông tấn trong nước.

Chính phủ hiện đang ưu tiên quan tâm và tạo nhiều cơ hội cho khởi nghiệp. Và một trong những trọng tâm của Chính phủ Việt Nam là phát triển ngành công nghệ thông tin (CNTT), cơ sở hạ tầng CNTT và viễn thông nhằm đẩy mạnh việc nghiên cứu và phát triển CNTT. Với vai trò là tập đoàn tư vấn tin cậy hàng đầu về CNTT cho nhiều Chính phủ trên toàn cầu, Microsoft cũng đã vạch ra một chiến lược phù hợp với kế hoạch phát triển CNTT của Việt Nam, với các hạng mục chủ chốt là hỗ trợ Việt Nam xây dựng nền tảng CNTT tiên tiến, gia tăng năng lực cạnh tranh cho DNVVN nhờ công nghệ và phát triển nhân lực CNTT.

Thỏa thuận ký kết giữa Microsoft và HBI-IT bao gồm các trọng tâm sau: (1) Microsoft sẽ hỗ trợ công nghệ và các giải pháp kĩ thuật cho các Doanh nghiệp khởi nghiệp tham gia chương trình đào tạo của HBI-IT. (2) Microsoft có vai trò cố vấn đào tạo giúp cho các doanh nghiệp khởi nghiệp phát triển. (3) Các bên sẽ hợp tác tìm ra những dự án có tiềm năng để tư vấn hoặc huấn luyện giúp cho các Doanh nghiệp khởi nghiệp phát triển. Đồng thời, dựa vào khả năng của mỗi bên, các bên sẽ có trách nhiệm tư vấn, đào tạo, cung cấp sự hỗ trợ về công nghệ, tài chính và thương mại hoá các dự án.

Phát biểu tại buổi lễ, Ông Vũ Tấn Cương, Giám đốc Trung tâm kiêm Trưởng ban quản lý Vườn ươm nhấn mạnh: "Việt Nam hiện đang tích cực tập trung nguồn lực đểgia tăng năng lực cho các Doanh nghiệp khởi nghiệp, tạo đàđểhọphát triển bền vững, góp phần xây dựng quốc gia giàu mạnh. VàVườn ươm DN CNTT đổi mới sáng tạo HàNội ra đời nhằm hướng tới mục tiêu hỗtrợcác doanh nghiệp CNTT HàNội khởi nghiệp, ươm tạo những ýtưởng đổi mới sáng tạo ban đầu trởthành những sản phẩm; tạo liên kết chặt chẽgiữa nghiên cứu KHCN vàthịtrường; giúp các doanh nghiệp khởi nghiệp vượt qua khókhăn ban đầu, giảm thiểu rủi ro vàchi phí; hỗtrợvàthúc đẩy việc thương mại hóa vàứng dụng sản phẩm vào cuộc sống, tạo ra doanh thu vàlợi nhuận. CảvềCNTT vàhỗtrợDN khởi nghiệp, Microsoft đều cókinh nghiệm triển khai tại nhiều quốc gia trên thếgiới. Do đó, đểkết hợp thếmạnh của hai bên, HBI-IT vàMicrosoft Việt Nam đãthảo luận vàđàm phán đểđi đến quyết định hợp tác nhằm hỗtrợtốt nhất cho các DN khởi nghiệp".

"Cam kết của Microsoft trên toàn cầu cũng như tại Việt Nam, là đồng hành cùng các chính phủ và tổ chức, mang lại cho hàng triệu người sử dụng những cơ hội tiếp cận kiến thức và tài nguyên số và công cụ công nghệ để làm nên những bứt phá, đóng góp cho sự chuyển đổi lên kỹ thuật số, từ đó phát triển tương lai vững mạnh. Ký kết đồng hành cùng Ban Quản lý Vườn ươm DN CNTT HBI-IT của Microsoft chắc chắn sẽ giúp DN khởi nghiệp thuộc dự án gia tăng được năng lực vận hành, kết nối tốt hơn và mạnh mẽ hơn, đây là những yếu tố đòn bẩy giúp hệ sinh thái khởi nghiệp ngày một ổn định và phát triển bền vững", Ông Vũ Minh Trí, Tổng Giám Đốc Microsoft chia sẻ.

Là một phần trong thỏa thuận, toàn bộ cơ chế hợp tác, các kế hoạch triển khai và kết quả sẽ được Microsoft và HBI-IT cùng theo dõi, kiểm soát, hỗ trợ và đánh giá chính xác kết quả của nội dung hợp tác.