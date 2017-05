Blackview sắp giới thiệu một loạt smartphone mới?

Blackview (Trung Quốc) sẽ tổ chức Hội nghị Đại lý toàn cầu tại Prague (CH Séc) vào ngày 5/6. Sự kiện sẽ có chủ đề "Be Familly Be Better". Trong hội nghị này Blackview sẽ chia sẻ ý tưởng về thương hiệu và kế hoạch kinh doanh trong thời gian tới, đồng thời giới thiệu một số smartphone mới như P6, BV8000 Pro, BV4000 và A7.

Blackview P6, nổi bật với máy ảnh kép, dung lượng pin lớn, thiết kế đẹp và hiệu năng mạnh mẽ. Máy được trang bị vi xử lý 8 nhân MT6757 2.5GHz, RAM 6GB, bộ nhớ trong 64GB, màn hình AMOLED 5.5 inch với mặt kính cong 2.5 D, camera phía trước 8MP, camera phía sau 13MP + 13MP, pin dung lượng 6380mAh và chạy Android 7.0 mới nhất.

BV8000 Pro sẽ là điện thoại thông minh có cấu hình cao cấp nhất của Blackview. Máy đạt tiêu chuẩn IP 68 và được trang bị vi xử lý Octa-core MT6757 2.3 GHz, RAM 6GB, bộ nhớ trong ROM 64GB, màn hình FHD 5 inch với độ phân giải 1080x1920, kính Corning Gorilla Glass 3, camera phía sau 16MP, camera phía trước 8MP, dung lượng pin 4180 mAh và chạy Android 7.0.

Bên cạnh đó, công ty Trung Quốc cũng được cho là sẽ giới thiệu chiếc BV4000, điện thoại siêu bền với camera kép.

Còn về A7, đây là smartphone giá rẻ dùng camera kép với bộ vi xử lý MT6580, máy ảnh kép 8MP, 0.3MP, màn hình HD 5.0 ​​inch, RAM 1GB, ROM 8GB và chạy Android 7.0.

