Vietnam Mobile Day 2017: Nền tảng di động là tương lai của sự phát triển doanh nghiệp

Thương mại điện tử và Thương mại điện tử trên nền tảng di động hiện nay đã trở thành những xu thế chủ đạo trong nhiều lĩnh vực ở Việt Nam. Được xem là kênh bán lẻ hiệu quả trong thời đại kĩ thuật số như hiện nay, thương mại điện tử trên nền tảng di động đang ngày càng phát triển cùng với doanh thu trong ngành ngày càng tăng.

Theo Báo cáo Vietnam Digital Landscape 2017 do tổ chức We Are Social thực hiện, tính đến tháng 1 năm 2017, cả nước đã có 47,19 triệu người dùng truy cập Internet bằng thiết bị di động, chiếm khoảng 50% dân số cả nước. Trong tổng số gần 95 triệu người Việt Nam, có 39% số người xác nhận đã mua hàng hóa hoặc dịch vụ trực tuyến, trong đó, 29% số người đã từng ít nhất một lần mua hàng trực tuyến bằng thiết bị di động. Trong năm 2016, tổng giá trị thị trường Thương mại điện tử Việt Nam đã đạt 1,8 tỷ đô la Mỹ. Báo cáo Chỉ số Thương mại điện tử năm 2017 cho biết 45% doanh nghiệp Việt đã có website doanh nghiệp nhưng chỉ có 19% số website này tương thích với thiết bị di động, giảm so với con số 26% trong năm 2015. Trong khi thị trường thương mại điện tử trên nền tảng di động tại Việt Nam đem lại nhiều tiềm năng thì vẫn còn rất nhiều website doanh nghiệp hiện vẫn chưa được thiết kế phù hợp với thiết bị di động.

Vietnam Mobile Day 2017 thu hút nhiều bạn trẻ ham mê công nghệ tham dự

Từ năm 2011, sự kiện Vietnam Mobile Day đã được tổ chức hàng năm với mục tiêu nhằm khẳng định vai trò quan trọng và lợi ích của thương mại điện tử trên nền tảng di động đem lại, cũng như những cơ hội mà doanh nghiệp có thể nắm bắt nhờ sự phát triển của thương mại điện tử trên nền tảng di động. Sau 7 năm tổ chức, Vietnam Mobile Day đã được đánh giá là sự kiện về nền tảng di động lớn nhất và có ảnh hưởng nhất tại Việt Nam, được xem như một "ngày hội công nghệ" dành cho những người Việt Nam đam mê công nghệ, đồng thời cũng là dịp đặc biệt dành cho các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu thế giới tới tham dự, học hỏi và tìm kiếm cơ hội mới tại thị trường di động Việt Nam.

Năm nay, sự kiện Vietnam Mobile Day 2017 được mở màn tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 20 tháng 5 và sẽ tiếp tục được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 27 tháng 5 và tại Đà Nẵng vào ngày 3 tháng 6. Với sự tham dự của ba "ông lớn" trong ngành công nghệ gồm Facebook, Google và Microsoft, sự kiện do TopDev tổ chức và được Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) hỗ trợ hứa hẹn là một sự kiện nổi bật giúp nâng tầm vị thế Việt Nam trên bản đồ công nghệ và thương mại điện tử di động thế giới. Ba nhóm chủ đề chính bao gồm Thương mại điện tử trên nền tảng di động, Kinh doanh trên nền tảng di động và Công nghệ di động cùng với 120 chủ đề sẽ được thảo luận tại sự kiện với chủ đề "Cuộc cách mạng di động".

Tại sự kiện, ông Nguyễn Ngọc Dũng, Phó chủ tịch Hiệp hội VECOM, nhấn mạnh: "Các doanh nghiệp muốn thành công cần theo sát những xu hướng thương mại di động mới nhất để giữ vững lợi thế cạnh tranh trong kinh doanh. Lựa chọn một tên miền phù hợp là bước đầu tiên để xây dựng một hiện diện trực tuyến đáng tin cậy và thành công. Tên miền không chỉ là một địa chỉ trên Internet mà còn là một nhân tố phù hợp với tất cả các hoạt động kinh doanh và phát triển thương hiệu – một nhân tố tạo nên danh tiếng và sự tín nhiệm cho thương hiệu. Nếu website của doanh nghiệp có sự tương thích đối với thiết bị di động, doanh nghiệp sẽ bảo đảm được khả năng hiện diện trước nhiều khách hàng hơn và khả năng cạnh tranh trên thị trường của doanh nghiệp cũng được nâng cao".

Ông Huỳnh Ngọc Duy, Giám đốc điều hành Mắt Bão chia sẻ: "Để có sự hiện diện trực tuyến mạnh mẽ, doanh nghiệp cần xậy dựng một website thành công với một tên miền phù hợp. Đặc biệt đối với các doanh nghiệp muốn vươn ra toàn cầu, tên miền .com luôn là một tên miền đáng tin cậy nhờ tính sẵn có, độ tín nhiệm và độ ổn định cao của tên miền này trong hơn 18 năm qua".