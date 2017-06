Lộ trình Roadshow trải nghiệm sản phẩm của Dell

Nằm trong chuỗi hoạt động cùng người dùng cuối trải nghiệm sản phẩm, từ ngày 10/6/2017 đến 15/07/2017, Dell EMC Việt Nam sẽ tổ chức Roadshow trưng bày sản phẩm mới và nhiều hoạt động thú vị khác trên toàn quốc.

Roadshow được diễn ra trên hệ thống CGV ở các thành phố lớn: Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng và Hà Nội, người dùng sẽ có cơ hội được trải nghiệm những sản phẩm mới nhất từ Dell EMC Việt Nam. Trong đó có XPS 13 2 trong 1 – chiếc laptop lai có màn hình cảm ứng 13 inch mỏng gọn. Tham gia roadshow, người dùng còn có cơ hội nhận được nhiều phần quà hấp dẫn từ ban tổ chức.

Mở đầu cho chuỗi hoạt động này, bộ phim ngắn: "Hành trình của những bước chân" – một bộ phim về XPS 13 2 trong 1 sẽ được công chiếu vào ngày 11/06/2017 tại CGV SC Vivo City. Bộ phim có sự góp mặt của ca sĩ, diễn viên Jun Phạm (cựu thành viên nhóm nhạc 365) và Hoàng Lê Giang – phượt thủ người Việt từng chinh phục Bắc Cực.

Cuộc thi #iloveXPS

Bên cạnh việc tổ chức những buổi trải nghiệm sản phẩm trực tiếp, Dell cũng luôn muốn lắng nghe cảm nhận của người dùng về sản phẩm mới bằng cách tổ chức cuộc thi online #iLoveXPS. Để tham dự cuộc thi, người dùng có thể chia sẻ về những điều ấn tượng nhất ở dòng XPS, ứng dụng tiện lợi của XPS trong cuộc sống hoặc đang có ý định sử dụng XPS nhưng có đã có trải nghiệm và cảm nhận riêng, đều có thể tham gia viết bài dự thi.

Tham gia #iLoveXPS, người dùng sẽ có cơ hội nhận được nhiều phần quà hấp dẫn gồm: 01 giải đặc biệt (màn hình Dell Ultrasharp 27 inch), 01 giải nhất (máy quay phim Go Pro Hero 5), 06 giải nhì (ổ cứng WD 1 TB) và 10 giải khuyến khích (chuột không dây). Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng tham khảo tại: http://vn.ilovexps.com.

Chương trình khuyến mãi: "Mua máy xịn, nhận quà sang"

Từ ngày 05/06/2017 đến ngày 05/07/2017, trên tất cả các đại lý uỷ quyền của Dell™ trên toàn quốc, 200 khách hàng đầu tiên khi mua bất kì máy tính chính hãng Dell™ thuộc các dòng như XPS, XPS Desktop, các dòng All – in – one, Inspiron 7460, Inspiron 7567 (Gaming), Inspiron 2in1, Inspiron AIO có cài đặt Windows 8.1 hoặc Windows 10 trong thời gian khuyến mãi sẽ được nhận (01) một phiếu ăn tối trị giá 2.000.000 đồng dành cho hai người tại nhà hàng 5 sao sang trọng. Hoặc phần quà sẽ là phiếu siêu thị mua sắm với giá trị tương đương (đối với những tỉnh không có nhà hàng 5 sao). Chương trình có thể kết thúc sớm hơn khi hết quà. Chương trình khuyến mãi này không áp dụng cho sản phẩm Latitude. Tham khảo tại: http://moreyou.com.vn.

Một số hình ảnh tại khu vực trải nghiệm của Dell tại CGV SC VivoCity. Q7, TP.HCM

TM