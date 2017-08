Nhiều khuyến mại trong ngày hội VinaPhone Plus

Nằm trong chuỗi hoạt động Chăm sóc Khách hàng, kỷ niệm Cách mạng Tháng 8 và Quốc Khánh 02/09, VinaPhone Plus tổ chức đồng loạt nhiều sự kiện và ưu đãi sốc cho Hội viên trên cả nước.

Tiếp nối thành công của chương trình Ngày hội VinaPhone Plus được tổ chức ngày 24, 25/6/2017 tại Vincom Mega Mall Thảo Điền – Thành phố Hồ Chí Minh, trong 2 ngày 19 và 20/08/2017 tới đây, Ngày hội VinaPhone Plus sẽ được nhà mạng tổ chức đồng thời tại Đà Nẵng và Đắk Lắk, đem đến cho khách hàng là Hội viên chương trình VinaPhone Plus cơ hội được trực tiếp trải nghiệm hệ sinh thái ưu đãi đặc quyền với nhiều ưu đãi thiết thực từ chương trình.

Phối hợp cùng Vincom Retail, Ngày hội VinaPhone Plus sẽ diễn ra sôi động tại 2 trung tâm thương mại lớn là Vincom Plaza Ngô Quyền, Đà Nẵng - Số 910A đường Ngô Quyền, quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng và Vicom Plaza Buôn Ma Thuột - Số 78 Lý Thường Kiệt, Tp. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk. Đây cũng là những địa điểm mua sắm yêu thích của khách hàng tại cả 2 tỉnh thành.

Tham gia mua sắm trong 2 Ngày hội, Hội viên VinaPhone Plus Hạng Titan, Vàng, Kim Cương sẽ được tặng ngay e-voucher trị giá 300.000đ, Hội viên hạng Bạc sẽ được nhận e-voucher trị giá 200.000đ để giảm trừ vào hóa đơn thanh toán khi mua sắm tại hơn 50 thương hiệu nổi tiếng có mặt trong Vincom Plaza Đà Nẵng và Buôn Ma Thuột.

Không những thế, tất cả Hội viên VinaPhone Plus cũng được hưởng ưu đãi giảm giá lên tới 50% hoặc được nhận quà tặng hấp dẫn khi mua sắm, sử dụng dịch vụ tại hơn 50 gian hàng là đối tác liên kết với VinaPhone trong ngày hội như: Efora, Giovanni,Bata, Yves Rocher, Long Beach Pearl, Triumph, Baia, Sơn Kim Mode, Hancook, …và có cơ hội nhận những phần quà có giá trị khi tải ứng dụng lần đầu, tương tác với các hoạt động của chương trình như: tham gia chơi game, trải nghiệm chương trình VinaPhone Plus…

Bên cạnh đó, nhiều thương hiệu cũng có thêm ưu đãi đặc biệt trong chương trình. Tại Vincom Đà Nẵng, Efora - thương hiệu đồ da cao cấp đến từ Châu Âu ưu đãi tặng 4 sản phẩm ví nam, ví nữ, thắt lưng nam, thắt lưng nữ với tổng giá trị gần 10 triệu đồng và 100 giftcard mệnh giá 200.000đ trừ trực tiếp trên hóa đơn thanh toán, dành riêng cho Hội viên VinaPhone Plus tham gia Ngày hội; Nhãn hàng thời trang nam Merriman cũng sẽ dành tặng 2 sản phẩm áo sơ mi nam, 3 ví da, 3 nịt da và 100 voucher ưu đãi trị giá 200.000đ cho Hội viên tham sự ngày hội có tham gia tương tác với các hoạt động của chương trình.

Với Hội viên trên toàn quốc, VinaPhone Plus đồng thời mang đến loạt ưu đãi giá trị của các thương hiệu liên kết như Efora, tiNiWorld, SHOP&GO và UBER. Theo đó, Efora tặng voucher trị giá 5.000.000đ (áp dụng không quá 30% giá trị hóa đơn) cho Hội viên hạng Kim cương, Hội viên cũng được đổi điểm nhận voucher trị giá 3.000.000đ (áp dụng không quá 30% giá trị hóa đơn). Tại hệ thống khu vui chơi giải trí tiNiWorld, Hội viên sẽ được tặng miễn phí e-voucher giảm 50% giá vé vào cổng, áp dụng đến ngày 15/10/2017.

Hội viên VinaPhone Plus cũng sẽ được tặng voucher đồng giá set Mì trộn Indomie chỉ còn 11.000VND​ và tặng kèm 01 chai Trà Ô Long Tea Plus (350ML) tại hệ thống cửa hàng tiện lợi SHOP & GO đến ngày 30/09/2017 và mã giảm giá 40,000VND/chuyến cho 2 chuyến UBER đầu tiên đến ngày 29/08/2017.

Chi tiết các chương trình ưu đãi của VinaPhone Plus, khách hàng có thể truy cập website http://cskh.vinaphone.vn, ứng dụng VinaPhone Plushoặc gọi tới tổng đài 9191 (200đ/phút đối với thuê bao trả trước, miễn phí đối với thuê bao trả sau).