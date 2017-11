Vi vu Bangkok cùng Lenovo Legion

Vi vu tại Bangkok – Thái Lan, ghế chơi game Lenovo, hay bộ headset Lenovo AR "Star Wars Mirage", là những giải thưởng vô cùng hấp dẫn của cuộc thi Lenovo Legion II mà Lenovo Việt Nam vừa phát động dành cho người dùng Việt Nam, đặc biệt là các bạn trẻ đam mê game.

Du lịch Bangkok, ghế chơi game chuyên dụng, bộ headset Lenovo AR "Star Wars Mirage" là những giải thưởng hấp dẫn của cuộc thi do Lenovo tổ chức

Theo đó, khách hàng khi mua sản phẩm máy tính xách tay dòng game Lenovo Legion Y520 hoặc Y720 chính hãng của Lenovo trên thị trường Việt Nam sẽ có cơ hội nhận được một cặp vé máy bay khứ hồi đến Bangkok, được đài thọ chi phí khách sạn và một cặp vé VIP xem trận chung kết giải đấu Legion of Champion II sẽ diễn ra tại Bangkok từ ngày 26-28/1/2018. Bên cạnh đó, cuộc thi Lenovo Legion II này còn có loạt giải thưởng khác cũng làm mê lòng game thủ Việt, bao gồm ghế chơi game Lenovo – Intel đầy cá tính, hay bộ headset thực tế ảo tăng cường Lenovo AR "Star Wars Mirage" giúp bạn có thể nhập vai nhân vật trong tựa game song hành cùng bộ phim bom tấn Star Wars.



Khách hàng đã mua các sản phẩm Lenovo Legion cần đăng ký tham gia cuộc thi tại trang https://legionlenovo.com/LOC2018/ và gửi cảm nhận của mình về lý do yêu thích dòng Lenovo Legion, sau đó giải thưởng sẽ đến với người may mắn nhất. Cuộc thi Lenovo Legion II này đã bắt đầu từ 23/11/2017 và kéo dài đến hết 5/1/2018.





Thương hiệu Lenovo Legion chuyên cho game thủ

Ra mắt tại Việt Nam hồi đầu tháng 4 năm nay, Lenovo Legion là thương hiệu máy tính chuyên dụng hướng tới trải nghiệm chơi game tối ưu hơn cho giới game thủ. Điểm đặc biệt của Lenovo Legion là chúng được thiết kế dựa trên cảm hứng và ý tưởng của các game thủ trên toàn thế giới. Với Legion, giới game thủ có thể dễ dàng tiếp cận các thiết bị chơi game cơ động được thiết kế chuyên nghiệp, mạnh mẽ, cắm-và-chạy nhanh chóng cùng khả năng tự hiệu chỉnh linh hoạt giúp mang lại trải nghiệm game hoàn hảo nhất.

