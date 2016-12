Galaxy S8 sẽ có trợ lý ảo, tích hợp sâu vào hệ điều hành

Samsung Galaxy S8 nhiều khả năng sẽ được tích hợp trợ lí ảo sâu bên trong hệ điều hành và các ứng dụng cài đặt sẵn.

Theo Sammobile, trợ lí ảo có tên Bixby sẽ được tích hợp trực tiếp vào hầu hết ứng dụng cài sẵn trên Galaxy S8. Nhiều khả năng Bixby sẽ thay thế hoàn toàn tính năng S Voice trên Galaxy S8.

Bixby được cho là có khả năng nhận thức ngữ cảnh tốt hơn so với S Voice (trợ lí kỹ thuật số hiện tại của Samsung). Để làm được điều này, Bixby sẽ được tích hợp sâu vào toàn hệ thống. Ví dụ, bạn có thể yêu cầu Bixby mở một bức ảnh đã chụp – dựa vào các mô tả chi tiết – mà không cần mở trực tiếp ứng dụng Samsung Gallery. Có thể nói gần như tất cả ứng dụng được cài đặt sẵn trên Galaxy S8 đều được hưởng lợi từ Bixby.

Bixby dựa rất nhiều vào công nghệ của Viv, một công ty được Samsung mua lại trong năm nay. Các lập trình viên của Viv cũng chính là những người từng tham gia vào dự án phát triển Siri trước khi được Apple mua lại.

Theo tin đồn, Samsung dự định công bố loạt Galaxy S8 (bao gồm cả phiên bản Galaxy S8 Plus màn hình 6 inch) vào tháng Tư. So với thế hệ Galaxy S7, Galaxy S8 được kỳ vọng sẽ mang đến sự thay đổi đáng kể về phần cứng (bao gồm cả việc nâng tỷ lệ màn hình hiển thị lên 90% so với toàn bộ khung máy), tích hợp máy quét vân tay trực tiếp vào màn hình, RAM 8 GB và bỏ jack cắm tai nghe 3,5 mm.

Bạch Đằng