HTC One X10 lộ diện

Chiếc smartphone tầm trung One X10 của HTC vừa nhận được chứng nhận Bluetooth.

Cách đây khoảng một tuần, thông tin về chiếc smartphone tầm trung One X10 của HTC đã bắt đầu lộ diện. Đây được xem là bản kế nhiệm của HTC One X9. Theo dự kiến, chiếc điện thoại này sẽ được ra mắt vào ngày 12/1 tới. Mới đây, HTC One X10 đã chính thức đạt chứng nhận Bluetooth.

Máy có tên mã 2PYR1XX. Bạn hãy chú ý 3 ký tự cuối, 1XX. Số 1 có thể được hiểu là One, chữ X đầu tiên là ký tự X trong tên sản phẩm, và chữ còn lại là số 10 theo bảng chữ cái La Mã. Tất nhiên đây mới chỉ mới là những suy đoán ban đầu và HTC vẫn chưa lên tiếng xác nhận chính thức.

Thông tin rò rỉ ban đầu cho thấy HTC One X10 sẽ sở hữu màn hình hiển thị 5.5 inch, độ phân giải 1080 x 1920 pixel. Máy sử dụng vi xử lí 8 lõi MediaTek Helio P10, tốc độ xung nhịp 2GHz (lõi Cortex-A53), đồ họa Mali-T860 chạy ở tốc độ 700MHz, RAM 3GB. Ngoài ra, máy còn được trang bị một camera chính 13 MP với khả năng ổn định hình ảnh quang học (OIS).

Gần đây cũng có thông tin cho rằng HTC đang chuẩn bị trình làng 3 mẫu smartphone mới với tên mã Ocean Master, Ocean Note và Ocean Smart. Một trong số đó có thể là HTC One X10 và HTC 11.

Bạch Đằng