Rò rỉ thông tin Apple OS 10.3 bổ sung chế độ Theatre Mode

Phiên bản iOS 10.2 mới ra mắt cách đây không lâu thì nay phiên bản đầu tiên của iOS 10.3 được cho là sẽ ra mắt vào tháng một năm nay. Phiên bản mới sẽ bổ sung thêm tính năng Theatre Mode có biểu tượng hình hộp bỏng ngô.

Theo PhoneArena, trên Twitter của Sonny Dickson, một trong những nguồn tin rò rỉ rất chính xác về các sản phẩm của Apple mới đây đăng lên trang cá nhân của mình cho biết phiên bản hệ điều hành iOS 10.3 beta sắp được Apple cho ra mắt với chế độ mới Theatre Mode có biểu tượng hình bỏng ngô nằm ở trung tâm kiểm soát của màn hình (Control Center).

Mặc dù chưa biết chính xác Theatre Mode sẽ hoạt động thế nào nhưng nghe qua cái tên chúng ta có thể thấy chế độ này thích hợp sử dụng trong rạp chiếu phim. Cụ thể khi iPhone, iPad được kích hoạt Theatre Mode sẽ vô hiệu hóa mọi hệ thống loa, âm thanh hay các cảm biến có liên quan đến các cuộc gọi, tin nhắn hay độ sáng màn hình sẽ giảm đi.

Hiện tại các thông tin về Theatre Mode vẫn còn quá mờ hồ, Sonny Dickson cũng cho biết phiên bản beta đầu tiên sẽ được phát hành vào 10/01 này và chúng ta có thể đợi để trải nghiệm Theatre Mode chính xác là gì, nó khác gì so với chế độ Do not Disturb.

Theo một nguồn tin khác là 9To5Mac, iOS 10.3 có tên mã là "Erie" và có thêm tên chế độ gọi là "Dark Mode" với biểu tương hình hộp bỏng ngô tương đồng với Theatre Mode mà chúng ta đề cập ở trên.

Ngay sau khi thông tin về iOS 10.3 beta ra mắt đã có rất nhiều thông tin phản hồi từ người sử dụng Apple, một số ý kiến dự đoán cho rằng có thể ở các phiên bản tiếp theo như iOS 10.4 hoặc hơn nữa sẽ có chế độ Restaurant Mode chẳng hạn sau Theatre Mode.

Đỗ Vi