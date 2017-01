[CES 2017] HP ra mắt laptop EliteBook x360 G2 dành cho doanh nhân

Dòng laptop dành cho doanh nhân của HP vẫn thường được đánh giá cao về chất lượng và kiểu dáng. Riêng với model EliteBook x360 1030 G2 vừa ra mắt, một lần nữa giới công nghệ lại "gật gù" tin rằng lời khen đó là chính xác.

HP Elitebook X360 được định hướng cho giới doanh nhân. Nhưng thoạt nhìn, sản phẩm hoàn toàn có thể đánh bại các đối thủ khác ở phân khúc dành cho giải trí và học tập. Có hai điểm làm nên sự nổi bật của EliteBook x360 G2 đó là thiết kế đẹp và biết ưu tiên đúng thông số.

Theo Slashgear, HP Elitebook X360 sở hữu thiết kế nhôm nguyên khối, có thể xoay lật 360 độ, đem lại khả năng làm việc đa năng và thuận tiện hơn mọi lúc mọi nơi. Người dùng có thể dễ dàng xoay lật máy theo 4 chế độ laptop, máy tính bảng, đứng và chế độ lều. Máy chỉ dày 14,9 mm, khá mỏng so với nhiều mẫu laptop doanh nhân khác.

HP Elitebook X360 không phải là mẫu laptop thiên về chạy đua hiệu suất, do đó máy chỉ được tích hợp chip Intel Core i5-7200U hoặc Core i7-7600U và chip đồ họa tích hợp Intel HD Graphic 620. Máy trang bị RAM 16GB, ổ SSD có thể nâng cấp tối đa 512 GB. Như đã nói, HP Elitebook X360 rất biết cách ưu tiên đúng thông số.

Máy sở hữu màn hình cảm ứng 13.3 inch Full HD hoặc 4K, hỗ trợ kính cường lực Gorilla Glass chống va đập và trầy xước ở mức tương đối. HP Elitebook X360 cũng tích hợp sẵn viên pin công suất 57Wh và công nghệ sạc nhanh cho thời lượng sử dụng tối đa tới 16 tiếng 30 phút. Người dùng sẽ có thêm một cổng USB Type-C hỗ trợ Thunderbolt, 2 cổng USB 3.1, HDMI, microSD và đầu đọc thẻ thông minh.

Tính năng bảo mật thông minh cũng là một điểm cộng lớn của Elitebook X360 với công nghệ HP Sure View cho phép hạn chế góc nhìn và ánh mắt tò mò của người xung quanh. Đặc biệt công nghệ Sure Start giúp bảo vệ chống lại các cuộc tấn công BIOS nguy hiểm. Bên cạnh đó, tính năng bảo mật Windows Hello sẽ được hỗ trợ thông qua máy quét vân tay và camera IR tích hợp sẵn.

Dự kiến, HP Elitebook X360 sẽ lên kệ vào cuối tháng 1/2017 với giá khởi điểm 1500 USD (khoảng 34 triệu đồng).

Ngoài ra, HP cũng nâng cấp thêm model Spectre x360 15 với thay đổi về chất lượng độ phân giải, nâng đời chip xử lý mới nhất, bổ sung cặp loa Bang & Olufsen, ổ SSD và công nghệ sạc nhanh của HP.

HP Spectre x360 15

Giá bán thấp nhất cho ba phiên bản Spectre x360 15 mới sẽ dao động từ 1279 USD (khoảng 29 triệu đồng dành cho RAM 8GB và ổ SSD 256 GB) tới 1699 USD (khoảng 38,6 triệu đồng cho RAM 16GB, ổ SSD 1TB).

Tiến Thanh