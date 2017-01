Lộ cấu hình chi tiết smartphone tầm trung HTC One X10

HTC One X10 được xem là bản nâng cấp của One X9 ra mắt cách đây gần 1 năm, thiết bị dự kiến trình làng ngay trong quý 1 năm nay.

Theo Android Authority, những thông tin rò rỉ này vẫn chưa được xác nhận chính thức, kể cả cấu hình và ngày ra mắt của thiết bị.

Nguồn tin từ VentureBeat và trang Twitter @evleaks cho biết, HTC One X10 sẽ có màn hình 5.5 inch, chip xử lý MediaTek MT6755V/C 8 nhân 1.9GHz, camera sau 16.3MP, camera trước 7.9MP, cao hơn so với 13MP và 5MP trên người tiền nhiệm One X9.

Bên cạnh những điểm khác biệt trên, những thông số khác của One X10 hoàn toàn tương tự One X9 với RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB, màn hình vẫn giữ mức Full HD.

Nguồn tin cho biết thêm, HTC One X10 có thể được bán ra với giá 290 USD (6,5 triệu đồng). Ngoài One X10, nhà sản xuất Đài Loan nhiều khả năng sẽ ra một mẫu máy khác mang tên HTC Ocean Note vào ngày 12/1 sắp tới, tiếp theo là mẫu flagship HTC 11 vào tháng 2 tại triển lãm MWC 2017.

Phúc Thịnh