[CES 2017] Decibullz: chiếc tai nghe có thể thay đổi khuôn tai, giá 59 USD

Một tai nghe in-ear tốt không chỉ là cho chất âm hay mà còn phải vừa vặn với khuôn tai của chủ sở hữu. Tuy nhiên, mỗi người lại có mỗi hình dạng bên trong tai khác nhau, vì thế, để có thể vừa vặn với tai, hãng sản xuất phải tùy chỉnh lại theo mỗi người khác nhau. Điều này khá mắc và tốn nhiều thời gian.

Và một công ty có tên Decibullz, đặt trụ sở tại Colorado (Mỹ), là một trong những công ty đầu tiên giúp cho quá trình tạo khuôn tai vừa vặn với mọi người dễ dàng hơn bao giờ hết.

Năm nay, Decibullz đã mang sản phẩm mới nhất của mình đến triển lãm CES 2017. Trong đó bao gồm 2 phiên bản có dây và không dây, nó có khả năng thay đổi khuôn tai để phù hợp với mọi đối tượng dễ dàng. Bạn chỉ cần bỏ chúng vào trong nước sôi một vài phút, sau đó bạn nắn chúng và nhét chúng vào tai để chúng có thể tạo ra hình dạng khuôn tai vừa với bạn.

Đây là một phương án có vẻ khá kỳ quặc. Trước đây, Revols cũng có ý tưởng tương tự tuy nhiên, họ lại dùng một dòng điện để làm nóng và tùy chỉnh khuôn tai phù hợp với mọi người, giá của nó cũng xấp xỉ khoảng 200 USD.

Decibullz sẽ không tốt hơn so với các phiên bản tai nghe tùy chỉnh khuôn tai chuyên nghiệp, tuy nhiên theo The Verge thì nó khá tốt so với mức giá mà nó đưa ra. Phiên bản không dây sẽ có thời lượng sử dụng từ 3-4 tiếng cho mỗi lần sạc

Hiện tại, Decibullz đã bắt đầu bán những chiếc tai nghe này trên Kickstarter. Phiên bản có dây sẽ có giá tại Mỹ là 59 USD, xấp xỉ 1,3 triệu đồng, trong khi phiên bản không dây là 119 USD, tức khoảng 2,7 triệu đồng.

Minh Hùng