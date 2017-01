[CES 2017] Dell ra mắt máy tính AIO 10 loa và laptop 2-trong-1 sạc không dây

Đến với CES 2017, Dell đã mang rất nhiều sản phẩm mới đến. Và tiếp tục trong những số đó là chiếc máy tính tất cả trong một (AIO – all in one) XPS 27 và chiếc laptop 2-trong-1 Latitude 7285.

Theo Engadget, chiếc máy tính máy tính AIO XPS 27 này có đến 10 loa được tích hợp bên trong, trong đó có 4 loa cho toàn dải, 2 loa cho dải treble, một cặp loa đảm nhiệm điểu khiển dải bass sâu hơn, 2 loa còn lại đảm nhiệm cho các phần khác. Với hệ thống loa dày đặc tích hợp trên XPS 27, nó hoàn toàn có thể giúp bạn nghe những bài hát hay hơn và tốt hơn so với các chiếc máy khác.

Ngoài khả năng về âm thanh, chiếc mày này còn có màn hình 17 inch độ phân giải 3.840 x 2.160, khả năng tái tạo 100% không gian màu Adobe RGB, người dùng có thể tùy chọn cảm ứng. Về mặt cấu hình, chiếc máy này sử dụng CPU Intel thế hệ thứ 6, cụ thể là Core i7-6700 hoặc i5-6400, người dùng cũng có thể tùy chọn card đồ họa AMD R9 M470X và M485X, RAM 32GB, ổ cứng HDD 2TB hoặc SSD 1TB.

Với kích thước to lớn thế này thì XPS 27 cũng sở hữu nhiều cổng kết nối bao gồm 5 cổng USB, HDMI, USB-C, khe cắm thẻ nhớ SD và cổng ethernet. Một điều đáng tiếc là chiếc máy này không hỗ trợ bút stylus. Giá của Dell XPS là 1.499 USD, tức khoảng 33,8 triệu đồng.

Ngoài Dell XPS 27, hãng còn mang đến chiếc laptop Latitude 7285. Đây là chiếc laptop lai 2-trong-1. Bạn có thể tháo rời màn hình để sử dụng như tablet, ngoài ra, chiếc bàn phím khi tháo rời cũng có thể được sạc thông qua bộ sạc không dây. Dĩ nhiên, bạn sẽ cần phải mua thêm bộ sạc không dây của Dell để sử dụng tính năng này, nhưng một tin vui là nó hoàn toàn tương thích với chuẩn sạc không dây Qi mà bạn thường thấy trên nhiều mẫu điện thoại.

Pin tích hợp trên chiếc bàn phím tháo rời có thể thêm 4 giờ sử dụng cho chiếc laptop này. Dell cho biết, tổng thời gian là 6 tiếng sử dụng cho mỗi lần sạc. Chưa có thông tin về giá của Latitude 7285, nhưng Dell cho biết có thể nó sẽ được lên kệ vào cuối tháng 5 năm nay.

Minh Hùng