Galaxy S8 nhanh hơn Galaxy S7 thế nào?

Bạn có hình dung ra rằng Galaxy S8 sẽ nhanh hơn Galaxy S7 như thế nào không?

Galaxy S8 – chiếc flagship đầu tiên trong năm 2017 của Samsung – chắc chắn sẽ nhanh hơn nhiều so với thế hệ tiền nhiệm (Galaxy S7). Nhưng nhanh hơn như thế nào? Nhờ CES 2017, chúng ta đã có những cơ sở đầu tiên để đánh giá điều này. Chi tiết liên quan đến con chip Snapdragon 835 sắp tới của Qualcomm đã bị rò rỉ (thông tin này cũng đã được Qualcom xác nhận là chính xác). Đây là bộ vi xử lí sẽ được nhiều thiết bị hàng đầu sử dụng trong năm 2017, bao gồm cả phiên bản dành cho thị trường Mỹ của Galaxy S8.

Được sản xuất dựa trên quy trình 10nm FinFET, Snapdragon 835 sẽ nhỏ hơn con chip tiền nhiệm được tìm thấy trên Galaxy S7 và nhiều flagship Android trong năm 2016. Để hình dung kích thước của Snapdragon 835, bạn hãy quan sát ảnh chụp con chip này với một SoC (System-on-Chip) khác và một đồng xu dưới đây.

Tuy kích thước được thu nhỏ nhưng không đồng nghĩa với sức mạnh xử lí của Snapdragon 835 sẽ kém đi. Trong thực tế, Snapdragon 835 sẽ có hiệu suất tốt hơn các thế hệ chip sản xuất trong năm ngoái.

Khi nói đến hiệu suất trên thực tế, Galaxy S8 sẽ nhanh hơn so với Galaxy S7 20% (dựa trên việc so sánh các thông số giữa Snapdragon 835 và Snapdragon 820). Đồng thời, con chip mới cũng sẽ giúp Galaxy S8 sử dụng năng lượng hiệu quả hơn 25% so với Galaxy S7.

SoC mới (Snapdragon 835) cũng giúp cải tiến tính năng sạc pin cho Galaxy S8 nhờ hỗ trợ cổng USB-C và đi kèm với công nghệ sạc nhanh Quick Charge 4. Điều này có nghĩa là bạn chỉ cần 5 phút sạc cho 5 giờ gọi điện. Quick Charge 4 cũng nhanh hơn 20%, hiệu quả hơn 30% và làm cho thiết bị mát hơn 5 độ C khi sạc so với Quick Charge 3.

Không những vậy, Snapdragon 835 còn hỗ trợ bộ nhớ RAM LPDDR4x ở tốc độ 1866MHz (tương đương với Snapdragon 820).

Chip Snapdragon 835 giúp Galaxy S8 nhanh hơn ở khả năng truyền dữ liệu không dây. SoC này tích hợp modem X16 LTE hỗ trợ tốc độ tải tối đa 1 GB/s và upload lên tới 150 MB/s (miễn sao nhà mạng cung cấp hạ tầng và dịch vụ phù hợp). Con chip này cũng hỗ trợ Wi-Fi 4×4 MU-MIMO 802.11ac và 802.11ad (tốc độ 4.6 GB/s).

Snapdragon 835 là con chip đầu tiên được chứng nhận hỗ trợ Bluetooth 5.0, nhưng Galaxy S8 vẫn cần một con chip chuyên dụng để xử lí chuẩn Bluetooth mới này. Những cải tiến của Snapdragon 835 còn liên quan đến camera của thiết bị. Cụ thể, với bộ xử lí tín hiệu hình ảnh kép 14-bit, Snapdragon 835 có thể hỗ trợ một hệ thống với 2 camera 16 MP hoặc một camera 32 MP duy nhất. Bạn cũng có thể mong đợi tín năng zoom, ổn định hình ảnh quang học và lấy nét lai tốt hơn (lấy nét theo pha).

Cuối cùng, SoC mới nhất của Qualcomm hỗ trợ quay và chơi video 4K, HDR tốt hơn. Ngoài ra, đồ họa Adreno 540 cũng giúp Galaxy S8 xử lí đồ họa 3D tốt hơn 25% so với Galaxy S7.

Bạch Đằng