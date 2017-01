Google I/O 2017 sẽ diễn ra từ ngày 17-19/5

Trang Twitter của cộng đồng lập trình Google Developers mới đây đã hé lộ thời điểm diễn ra sự kiện dành cho các lập trình viên Google I/O năm nay.

Bức ảnh với những con số được Google Developers đăng tải là một bài toán gồm 16 ký tự. Nếu giải bài toán này, chúng ta sẽ biết được thời gian mà Google muốn nói là 17-19/5 năm nay, đây chính là thời điểm diễn ra sự kiện thường niên dành cho lập trình viên Google I/O 2017 của Google.

Around the world, from here to there, to the most clever minds, the secret will share. #googledevs #savethedate https://t.co/0zwCbSLzVy pic.twitter.com/0O2vNDWZx2