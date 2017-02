Lộ thiết kế và kích thước của Galaxy S8/S8 Plus: tỉ lệ màn hình 18:9, cảm biến vân tay phía sau

Sau khi bị rò rỉ các hình ảnh, Galaxy S8 và Galaxy S8 Plus tiếp tục bị lộ các đặc điểm về kích thước cũng như các tính năng được tích hợp bên trong.

Theo PhoneArena, S8 và S8 Plus sẽ có tỉ lệ màn hình là 18,5:9. Con số này được Evan Blass @evleaks cung cấp từ tuần trước. Các phím điều hướng sẽ được tích hợp lên màn hình. Điều này có nghĩa là chiếc flagship mới nhất của Samsung có thể được trang bị tỉ lệ 2:1 được gọi là Univisium format giống như trên LG G6.

Các hình ảnh rò rì mới nhất cũng cho thấy cảm biến vân tay sẽ được đặt ở một vị trí mới. Nó được đặt ở mặt lưng của máy. Cảm biến này sẽ nằm lệch về phía bên phải. Điều này sẽ phù hợp hơn cho các người dùng thuận tay phải khi sử dụng máy bằng một tay. Cảm biến vân tay này có hình dạng elip và có vẻ như nó cũng chính là nút Home, tuy nhiên, nó chỉ là một phím cảm ứng chứ không phải nút bấm vật lý.

Điểm bất ngờ lớn nhất của S8 và S8 Plus là tỉ lệ màn hình so với thân máy (screen-to-body). Việc loại bỏ phím Home ở mặt trước và thu gọn viền bezel ở trên và dưới màn hình cho phép Samsung tăng kích thước của tấm nền màn hình lên lớn hơn so với S7 và S7 edge. Nguồn tin xác nhận rằng S8 và S8 Plus sẽ có màn hình cong, kích thước lần lượt là 5,8 inch và 6,2 inch. Họ cũng tiết lộ tỉ lệ màn hình so với thân máy của S8 Plus sẽ vào khoảng 85%. Có một sự thay đổi nhỏ ở màn hình đó là phần diện tích màn hình cong đã bị giảm xuống so với S7 edge nhằm tránh việc vô tình chạm vào chúng.

Ngoài ra, Samsung cũng sẽ giữ lại cổng tai nghe 3,5mm trên S8 và vẫn tương thích với tai nghe không dây do hãng phát triển. S8 và S8 Plus cũng sẽ sử dụng cổng USB Type-C.

Minh Hùng