Hé lộ nguyên nhân khiến LG G6 và Samsung Galaxy S8 sẽ trang bị màn hình tỷ lệ 18:9

Nhiều thông tin rò rỉ đã cho thấy Samsung Galaxy S8 và LG G6 sẽ sử dụng màn hình với tỷ lệ 18:9 (2:1), rộng hơn tỉ lệ 16:9 truyền thống trên các smartphone và TV hiện nay.

Hình ảnh rò rỉ của LG G6

Với việc ngày càng nhiều chương trình của Netflix và các kênh video khác sử dụng định dạng 2:1 Univisium, những chiếc điện thoại như Galaxy S8 và LG G6 có thể sẽ được trình làng với tỷ lệ màn hình 18:9 (tương đương 2:1) cho phù hợp với các nội dung này. Thiết kế này sẽ làm các thiết bị cao hơn, hẹp hơn và thích hợp cho việc chia màn hình cho các thao tác đa nhiệm.

Gần đây, LG đã trình làng một màn hình 5.7 inch với độ phân giải 1440 x 2880 pixel, nhiều chuyên gia công nghệ đã dự đoán nó sẽ được dùng cho LG G6. Vấn đề gây tranh cãi là màn hình này sẽ theo tỷ lệ 18: 9 (2: 1) hay tỷ lệ 16: 9 đang phổ biến trên những chiếc điện thoại thông minh ngày nay (đây là kiểu màn hình tỷ lệ 1:78:1 mà bạn thường thấy trên những chiếc TV ngày nay).

Tuần trước, Evan Blass của @evleaks – một chuyên gia "lộ lọt" của làng công nghệ cho biết bộ đôi Galaxy S8, Galaxy S8 Plus sẽ được giới thiệu với màn hình có tỷ lệ 18.5:9. Nhiều người đã tự hỏi tại sao có số lẻ 0.5 trong tỷ lệ màn hình của Galaxy S8, đó có phải là một màn hình phẳng theo tỷ lệ 16:9 và cong ở 2 bên cạnh hay không? Nếu rò rỉ hôm nay của Cnet Hàn Quốc là chính xác thì Galaxy S8 sẽ có "bảng điều khiển cong nhẹ ở 2 mặt, phần kính phẳng có kích thước 5.63 inch và tỷ lệ màn hình là 18.5:9". Trong khi đó, Galaxy S8 Plus sẽ có màn hình 6.2 inch với phần phẳng có kích thước 6.08 inch và có tỷ lệ màn hình 18.5:9 (do phần góc và cạnh hơi cong, tỷ lệ thực tế là 18:9).

Vậy lợi ích của tỷ lệ màn hình 18:9 là gì? Vâng, nó được gọi là Univisium và là một tỷ lệ màn hình chưa phổ biến hiện nay. Như tên gọi, Univisium được đưa ra trong nỗ lực thống nhất giữa màn hình rộng chuẩn HD (16:9) được dùng cho mục đích phát sóng truyền hình kỹ thuật số với tiêu chuẩn 2.20:1 (70mm) dùng cho các phim chiếu rạp. Theo người sáng lập ra Univisium – nhà quay phim Vittorio Storaro – thì Univisium là chuẩn trung bình giữa hai định dạng 2.20 (70mm) và 1.78 (HD).

Màn hình Univisium 18:9 được cho là sẽ xuất hiện trên LG G6

Hầu hết các TV, máy tính, máy tính xách tay và màn hình smatphone từ năm 2009 trở lại đây đều dùng màn hình có tỷ lệ 16:9 nhưng trong tương lai người ta có thể hợp nhất 2 tiêu chuẩn trên và dùng Univisium cho tất cả các mục đích. Đây là những lí do khiến các tin đồn về việc Galaxy S8 và LG G6 sẽ sử dụng màn hình với tỷ lệ 18:9 (2:1) thêm phần tin cậy.

Các kênh nội dung lớn như Netflix, Amazon đã bắt đầu cung cấp các video với định dạng 2:1. Nhiều khả năng, trong một thời gian ngắn tới, tỷ lệ màn hình 2:1 sẽ trở thành chuẩn chung cho ngành công nghiệp truyền thông.

Bạch Đằng