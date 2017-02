Galaxy S8 Plus sẽ hút khách hơn Galaxy S8?

Chưa chính thức ra mắt nhưng phiên bản Galaxy S8 Plus đã được dự đoán sẽ có doanh số cao hơn so với Galaxy S8. Vì sao lại như vậy?

Qua một năm kinh doanh series Galaxy S7, Samsung đã nhận ra rằng nhiều người dùng thà bỏ thêm tiền để sở hữu Galaxy S7 edge hơn là mua bản gốc Galaxy S7. Một thống kê cho thấy, có tới 70% doanh thu của dòng Galaxy S7 thuộc về phiên bản cao cấp với màn hình cong kép (Galaxy S7 Edge).

Theo PhoneArena, Samsung vẫn chưa chính thức xác nhận sự tồn tại của phiên bản Galaxy S8 Plus. Nhưng kể từ khi có thông tin Galaxy S8 sẽ có màn hình edge-to-edge (cong cả hai mep) thì không có lí do gì để cần thêm phiên bản Galaxy S8 edge. Có lẽ vì vậy mà Samsung đã tính đến phương án bổ sung biến thể Galaxy S8 Plus với màn hình lớn 6.2 inch (Galaxy S8 được cho là có màn hình 5.7 inch).

Trên thực tế, khác biệt rõ nét nhất giữa Galaxy S8 và S8 Plus có lẽ chỉ là vấn đề kích thước của màn hình.

Nếu Samsung căn cứ vào tình hình kinh doanh của Galaxy S7 và Galaxy S7 edge thì nhiều khả năng họ sẽ sản xuất nhiều Galaxy S8 Plus hơn so với Galaxy S8 để giữ tỷ lệ doanh thu 7:3 như thiết bị tiền nhiệm.

Theo dự kiến, Galaxy S8 và S8 Plus sẽ được giới thiệu tại một sự kiện của Samsung vào ngày 29/3 tới.

Bạch Đằng