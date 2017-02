Lộ loạt ảnh dựng toàn diện của Galaxy S8 và S8 Plus

Samsung sẽ ra mắt Galaxy S8 và Galaxy S8 Plus vào ngày 29/3 tới. Đến thời điểm hiện tại, chúng ta đã chứng kiến khá nhiều thông tin rò rỉ về bộ đôi sản phẩm cao cấp mới của Samsung.

Mới đây, một loạt hình ảnh dựng của Galaxy S8 và Galaxy S8 Plus đã rò rỉ trên trang GearIndia và tài khoản Onleaks trên Twitter.

Hình ảnh rò rỉ cho thấy Samsung sẽ tiếp tục sử dụng thiết kế kim loại/kính trên Galaxy S8 và S8 Plus. Chiếc S8 sẽ có màn hình 5.7 inch (hoặc 5.8 inch) còn S8 Plus có màn hình 6.1 inch (hoặc 6.2 inch). Cả hai sẽ sử dụng màn hình Super AMOLED cong ở mép. Đây là lần đầu tiên Samsung sử dụng màn hình cong trên cả hai biến thể của Galaxy S8. Ngời ra, chiếc S8 sẽ có kích thước 148,9 x 68 x 8mm, còn S8 Plus sẽ có kích cỡ 159 x 74 x 8mm.

Cả hai smartphone sẽ hỗ trợ máy quét võng mạc, cổng USB Type C, giắc âm thanh 3.5mm và máy quét vân tay ở mặt lưng. Không như các thông tin rò rỉ trước đây, bộ đôi Galaxy S8 sẽ không có camera kép. Phím nguồn và âm lượng đặt trên cạnh trái của hai thiết bị, trong khi cạnh phải có thêm một phím vật lý được cho là để kích hoạt chức năng trợ lý ảo Bixby của Samsung.

Cấu hình dự kiến của bộ đôi Galaxy S8 và S8 Plus

- Màn hình: 5.7 inch hoặc 5.8 inch (Galaxy S8), 6.1 inch hoặc 6.2-inch (Galaxy S8 Plus), tấm nền Super AMOLED, kính cong 2 mép, độ phân giải 2560 x 1440 pixel, Corning Gorilla Glass 5.

- Camera chính: 12MP, lấy nét pha Dual-pixel, khẩu f/1.7, chống rung quang, HDR tự động và quay phim 4K

- Camera phụ: 8MP, khẩu f/1.7 và quay phim QHD

- Vi xử lý: Samsung Exynos 8895 hoặc Qualcomm Snapdragon 835

- RAM và bộ nhớ trong: 4GB/6GB, 64GB, khe cắm thẻ (mở rộng tới 256GB)

- Phần mềm: Android 7.1.1 Nougat

- Kết nối: 4G LTE, Wi-Fi ac/b/g/n dải tần kép, Wi-Fi Direct, Bluetooth, GPS, NFC, Samsung Pay, cổng USB 3.0 Type-C và giắc âm thanh 3.5mm

- Cảm biến: gia tốc, ánh sáng, gyro, tiệm cận

- Bảo mật: vân tay, quét võng mạc, Samsung KNOX và Samsung Pass

- Pin: 3.250mAh (Galaxy S8) và 3.750mAh (Galaxy S8 Plus), sạc nhanh và sạc nhanh không dây.

TT