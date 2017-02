'Lo sợ' AMD Ryzen, Intel bổ sung công nghệ Hyper-Threading cho chip Core i5?

Khi ngày ra mắt các chip 14 nm của AMD sắp tới gần, dường như "gã khổng lồ Goliath" Intel đang cảm thấy bị "đe doạ".

Là 2 đối thủ truyền kiếp trong lĩnh vực chip xử lý cho máy tính, AMD và Intel đã có không ít lần chạm mặt nhau. Trong khoảng 10 năm trở lại đây, khi CPU AMD tỏ ra yếu thế đi, chip của Intel dần trở thành lựa chọn "duy nhất" trên thị trường. Và vì thế, vị thế độc tôn đã cho phép công ty màu thiên thanh được tự do quyết định giá cả cũng như các công nghệ đi kèm theo sản phẩm của họ.

Nhưng thực trạng trên có vẻ sắp thay đổi. Trong sự kiện New Horizon được tổ chức vào tháng 12 vừa qua, AMD đã cho thấy các chip Ryzen (kiến trúc Zen) có sức mạnh ngang ngửa các đại diện 14 nm hiện tại của Intel (Skylake, Kabylake), ít nhất ở các ứng dụng tận dụng tốt kiến trúc đa luồng. Và điều này khiến cho Intel không thể tiếp tục duy trì chính sách sản phẩm cũ nữa nếu vẫn muốn giữ chân khách hàng.

Theo một số nguồn tin công nghiệp do TechPowerUp tổng hợp, dường như Intel đang chuẩn bị một số model chip Kabylake mới để đối đầu với các chip Ryzen. Cụ thể, đáng chú ý nhất là model Core i5-7640K. Về cơ bản, nó sẽ gần như y hệt model i5-7600K với 4 nhân x86, bộ đệm L3 6 MB, xung gốc 4 GHz (cao hơn 200 MHz so với i5-7600K). Nhưng chi tiết đáng chú ý là - mẫu chip Core i5 mới này có thể kèm theo công nghệ Hyper-Threading (HT), giúp nó sánh ngang tầm các chip Core i7. Theo "truyền thống" của Intel nhiều năm nay, đối với dòng máy bàn (desktop), công nghệ HT chỉ áp dụng cho các chip Core i3 và i7, giúp gấp đôi số luồng xử lý so với số nhân thực. Và chip Core i3 chỉ có 2 nhân thực (cho 4 luồng xử lý), i5 có 4 nhân thực (cho 4 luồng xử lý nhưng tốt hơn i3), i7 có 4-6-8-và-10 nhân thực (cho 8-12-16-và-20 luồng).

Do vậy, nếu tin đồn trên về Core i5-7640K là thật, thì có vẻ Intel đang rất lo ngại trước sản phẩm sắp tới của đối thủ. Vì một tập đoàn không dễ gì phá vỡ một "truyền thống" phân cấp sản phẩm vốn đang vận hành rất ổn định và mượt mà, trừ phi họ cảm thấy bị "đe doạ".

Song nói thế không có nghĩa Intel sẽ mất ngôi vị độc tôn thị trường PC của họ trong ngày một ngày hai. Với tiềm lực to lớn của mình, Goliath có rất nhiều chiêu trò để đối phó với các ngón đòn từ anh chàng David bé nhỏ. Nhưng dù sao, sự cạnh tranh đúng nghĩa luôn có lợi cho người tiêu dùng - chúng ta có thể được hưởng nhiều lợi ích hơn từ một số tiền bỏ ra.

Huyền Thế