Motorola Moto G5 Plus lộ ảnh thật và tính năng mới

Bị rò rỉ từ đầu tháng Giêng, chiếc điện thoại Motorola Moto G5 Plus vừa tiếp tục lộ diện trong một bức ảnh mới. Thông tin này có nguồn gốc từ Brazil và nó đã tiết lộ thêm một số tính năng của thiết bị.

Cho đến hiện tại, những tin đồn cho rằng Motorola Moto G5 Plus sẽ sở hữu màn hình hiển thị 5.5 inch, nhưng rò rỉ mới trên trang tin PhoneArena cho thấy thiết bị chỉ có màn hình 5.2 inch. Điều này cho thấy G5 Plus sẽ vẫn giữ nguyên kích thước so với Moto G5 (5.2 inch) cũng dự kiến được giới thiệu trong thời gian tới.

Cả Motorola Moto G5 và Moto G5 Plus đều sở hữu màn hình với độ phân giải Full HD (1080p). Trong đó, Moto G5 Plus sử dụng bộ vi xử lí 8 nhân 2 Ghz (nhiều khả năng là Qualcomm Snapdragon 625). Thiết bị hỗ trợ kết nối NFC, máy quét vân tay, một camera 12 MP với khả năng lấy nét nhanh ở phía sau, pin 3000 mAh với công nghệ sạc nhanh TurboPower.

Ngoài ra, Moto G5 Plus còn sở hữu RAM 4 GB, bộ nhớ trong 32 GB và gần như chắc chắn sẽ chạy Android 7 Nougat. Theo dự kiến, cả Moto G5 Plus và Moto G5 sẽ được công bố tại MWC 2017 vào ngày 25/2 tới và bắt đầu lên kệ trên phạm vi toàn cầu từ tháng 3.

Bạch Đằng