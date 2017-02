Chip đắt đỏ nhất của Intel có 24 nhân, giá hơn 200 triệu đồng

Vừa qua, Intel đã giới thiệu CPU Xeon E7-8894 v4. Đây là dòng CPU dành cho các hệ thống máy chủ.

Theo tạp chí PCWorld, về cơ bản, CPU này sở hữu đến 24 nhân, 60MB bộ nhớ đệm và xung nhịp tối đa đạt đến 3.4GHz. Intel cho biết, đây là con chip nhanh nhất dành cho các hệ thống máy chủ, phá vỡ mọi kỉ lục từ trước đến nay.

Xeon E7-8894 v4 có giá 8.898 USD, tức khoảng 201,76 triệu đồng. Mức giá này cao hơn so với mức giá 7.174 USD của đàn anh Xeon E7-8890 v4. Mọi tính năng của E7-8894 hoàn toàn tương tự so với E7-8890, chỉ khác về xung nhịp cơ bản với mức xung nhịp 2.4GHz, trong khi thế hệ đàn anh chỉ đạt 2.2GHz. Thậm chí, nó còn mắc hơn cả con chip siêu máy tính nhanh nhất của Intel là Xeon Phi 7290F. Còn nếu so với CPU Core i7-6950X, nó đắt hơn gấp 4 lần.

Tuy nhiên, nhiều khả năng, AMD sẽ đưa ra những sản phẩm cạnh tranh về giá cả so với Intel. Ví dụ như con chip 32 nhân dành cho máy chủ có tên mã là Naples. AMD chưa công bố Naples sẽ hướng đến mục đích nào, thế nhưng nó có thể được phục vụ trong nền tảng đám máy. AMD cho biết họ sẽ định hướng con chip này có giá phù hợp hơn.

Quay lại với Xeon E7-8894 v4, con chip này được dựa trên nền tảng Broadwell của Intel. Có nhiều lý do mà mức giá của CPU này khá cao. Nó được định hướng đến các máy chủ trong các công ty tài chính hoặc bán lẻ, nơi cần các hệ thống năng suất cao đảm bảo các giao dịch và phát hiện các gian lận. Các công ty này có thể mất cả trăm triệu USD nếu máy chủ gặp lỗi.

Con chip mới nhất này sở hữu các tính năng mà chưa có máy tính hay máy chủ nào sở hữu, ví dụ như khả năng sửa lỗi và RAS (viết tắt của reliability, availability và serviceability), tính năng này giúp chẩn đoán và khắc phục các sự cố mà không gây ra lỗi cho hệ thống. Con chip này cũng có mức độ I/O cao và hệ thống mạng tích hợp.

Minh Hùng