iPhone 8 kích cỡ ngang iPhone 7 nhưng pin "trâu" hơn?

Một nguồn tin thân thiết với Apple tiết lộ, iPhone 8 sẽ có kích thước như iPhone 7 nhưng lại được trang bị dung lượng pin tương đương iPhone 7 Plus.

Theo PhoneArena, mặc dù phải còn rất lâu nữa Apple mới chính thức giới thiệu iPhone 8 nhưng những tin đồn về thiết bị này vẫn xuất hiện liên tục trên các trang mạng. Theo nhà phân tích Ming-Chi Kuo, iPhone 8 sẽ được tăng cường tính năng bảo mật bằng một máy quét mống mắt và tuyệt vời hơn là nó có dung lượng pin cao hơn so với thiết bị tiền nhiệm iPhone 7.

Kuo khẳng định, iPhone 8 sẽ có kích thước tương tự như iPhone 7 nhưng lại được tích hợp thỏi pin có dung lượng tương tự iPhone 7 Plus. Cụ thể, iPhone 8 sẽ có pin 2700 mAh, chỉ kém một chút so với mức 2900 mAh của iPhone 7 Plus.

Chúng ta mong đợi iPhone 8 (hoặc iPhone X) sẽ có màn hình 5.1 inch hay 5.2 inch lớn hơn so với 4.7 inch của iPhone 7 hiện tại. Tuy nhiên, thiết kế với viền màn hình siêu mỏng, tràn cạnh (edge-to-edge) sẽ giúp iPhone 8 có kích thước tổng thể tương đương iPhone 7 dù màn hình lớn hơn. Ngoài ra, Kuo còn khẳng định iPhone 8 sẽ sử dụng một thiết kế logic maiboard mới giúp giảm kích thước các thành phần nội bộ trong bo mạch, tạo điều kiện cho việc nâng dung lượng pin.

Các chuyên gia phân tích cũng đang chờ một thay đổi lớn khác trên iPhone 8, đó chính là việc sử dụng màn hình OLED. Màn hình này sử dụng năng lượng hiệu quả hơn so với LCD truyền thống. Nếu điều này trở thành sự thật thì Kuo cho rằng iPhone 8 với thỏi pin 2700 mAh sẽ cho thời lượng dùng pin tốt hơn so với iPhone 7 Plus với pin 2900 mAh.

Ngoài ra, Kuo cũng dự đoán iPhone 8 được trang bị tính năng sạc không dây. Dù các phỏng đoán này vẫn chưa được xác nhận bởi Apple nhưng chúng ta có quyền hi vọng vì trong quá khứ Kuo thường chính xác mỗi khi nói về tính năng của những chiếc iPhone, iPad trong tương lai.

Bạch Đằng