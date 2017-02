Canon ra mắt loạt máy ảnh EOS M6, EOS 77D, EOS 800D

Hôm nay, Canon chính thức ra mắt loạt máy ảnh mới trong dòng mirrorless lẫn DSLR của mình. Ngoài ra, hãng cũng giới thiệu thêm ống kính kit mới và bộ điểu khiển Bluetooth từ xa.

Đầu tiên là chiếc máy ảnh mirrorless EOS M6. Đây là sản phẩm thay thế cho chiếc EOS M3.

Theo DPreview, bên trong nó sẽ tương tự với M5, cảm biến APS-C 24MP cùng công nghệ Dual Pixel CMOS AF, chip xử lý hình ảnh DIGIC 7 và màn hình cảm ứng 3 inch. Nó cũng có khả năng quay video 1080p 60fps và các kết nối Wi-Fi, NFC, Bluetooth.

M6 có một vòng xoay nằm trên đỉnh của máy giúp người dùng dễ thao tác hơn. M6 sẽ khác biệt hơn so với M5 ở chỗ là không được tích hợp EVF. Màn hình M6 cũng có thể xoay lật giúp người dùng selfie dễ dàng.

Canon EOS M6

Cùng với đó, Canon cũng giới thiệu một EVF rời có tên là EVF-DC2 để xử dụng với M6. EVF này sở hữu 2,36 triệu điểm ảnh. Một điểm đáng lưu ý là nó nhỏ nhẹ hơn so với EVF-DC1 trước đây cho M3. Tuy nhiên, nó không có khả năng xoay lật.

Ống ngắm điện tử EVF-DC2

Canon EOS M6 sẽ được lên kệ vào tháng Tư năm nay. Người dùng có thể tùy chọn 2 màu bạc và đen. Mức giá của EOS M6 không kèm ống kính là 780 USD, tức khoảng 17,74 triệu đồng. Nếu tùy chọn với ống kính EF-M 15-45mm F3.5-6.3 IS STM bạn sẽ phải chi ra 900 USD, xấp xỉ 20,4 triệu đồng, và 1280 USD, tương đương 29,1 triệu đồng, với tùy chọn ống kính EF-M 18-150mm F3.5-6.3 IS STM. EVF-DC2 sẽ được bán rời với giá 250 USD, khoảng 3,6 triệu đồng, có hai màu bạc và đen.

Tiếp theo là máy ảnh Canon EOS Rebel T7i (800D). Đây là chiếc máy ảnh DSLR nằm trong dòng entry level của hãng. Nó sẽ sở hữu cảm biến CMOS 24,4MP giống như người tiền nhiệm T6i. Canon tích hợp cho nó một hệ thống 45 điểm lấy nét cross-type để chụp từ kính ngắm cùng hệ thống Dual Pixel AF cho live view.

Canon EOS Rebel T7i (còn gọi là EOS 800D)

T7i sẽ là chiếc máy ảnh Rebel đầu tiên sử dụng chip xử lý hình ảnh DIGIC 7. Điều này cho phép nó chụp liên tiếp đến 6fps. Nó cũng được tích hợp các kết nối Wi-Fi, NFC và Bluetooth giúp bạn có thể điều khiển chúng thông qua smartphone. Phía sau là một màn hình cảm ứng 1,04 triệu điểm ảnh và hệ thống UI mới.

Canon EOS Rebel T7i sẽ được lên kệ vào tháng 4 năm nay với giá 750 USD (chỉ thân máy), tức khoảng 17 triệu đồng, 900 USD kèm ống kính EF-S 18-55mm F4-5.6 IS STM, tức khoảng 20,4 triệu đồng và 1300 USD (29,5 triệu đồng) nếu kèm ống EF-S 18-135mm F3.5-5.6 IS STM.

Cuối cùng là Canon EOS 77D (tên khác là EOS 9000D). Đây là chiếc máy ảnh nằm ở phân khúc giữa Rebel T7i và EOS 80D, thay thế cho EOS 760D. Mặc dù được xếp ở phân khúc thấp hơn 80D, nó vẫn sở hữu cảm biến 24,2MP cùng hệ thống lấy nét Dual Pixel AF và được nâng cấp lên chip xử lý hình ảnh DIGIC 7.

Nó cũng sở hữu hệ thống 45 điểm lấy nét cross-type khi sử dụng kính ngắm quang học và hệ thống đo sáng 7650-pixel RGB+IR. 77D có dải ISO trải dài từ 100-25.600, khả năng chụp liên tiếp 6fps (4,5fps khi sử dụng Live View), quay video 1080p 60fps và các kết nối không dây như NFC và Bluetooth LE.

EOS 77D có khả năng tùy chỉnh các điều khiển một cách tốt hơn, bao gồm nút AF-On, một màn hình LCD nằm phía trên đỉnh, một cảm biết bắt để tắt màn hình LCD khi chụp bằng viewfinder.

Canon EOS 77D (còn gọi là EOS 9000D)

Canon EOS 77D sẽ được bán ra vào tháng 04/2017 với giá 900 USD, tức khoảng 20,4 triệu đồng, cho thân máy. Nếu tùy chọn ống kính EF-S 18-55mm F4-5.6 IS STM, người dùng sẽ chi ra 1049 USD, xấp xỉ 23,87 triệu đồng, hay 1499 USD cho tùy chọn ống kính EF-S 18-135mm F3.5-5.6 IS USM, tương đương 34,1 triệu đồng.

Ống kính EF-S 18-55mm F4-5.6 IS STM mới

Ngoài ra, Canon cũng ra mắt ống kính EF-S 18-55mm F4-5.6 IS STM mới được hãng đưa vào tùy chọn khi mua 800D hay 77D. Ống kính này nhỏ hơn khoảng 20% so với 18-55mm F3.5-5.6 IS STM trước đây. Ống kính này có khả năng chống rung đến 4 stop và khoảng cách lấy nét gần nhất là 0,25m. Nó sẽ được lên kệ vào tháng Tư năm nay với giá 250 USD, xấp xỉ 5,68 triệu đồng.

Thiết bị điều khiển từ xa BR-E1

Hãng cũng ra mắt thêm phụ kiện mới có tên BR-E1. Đây là bộ điều khiển từ xa thông qua Bluetooth. Khả năng hoạt động của nó lên đến 5m khi kết nối với máy ảnh. Hiện tại, nó chỉ tương thích với 2 máy ảnh mới của hãng là EOS Rebel T7i và EOS 77D. Bộ điều khiển này sẽ được lên kệ vào tháng 4 với giá 50 USD, tương đương 1,1 triệu đồng.

