Pioneer ra mắt tai nghe cổng Lightning, hỗ trợ sạc khi nghe

Khi Apple ra mắt iPhone 7, nhiều người đã thắc mắc làm sao để có để nghe nhạc và sạc pin chiếc smartphone của mình cùng một lúc.

Câu trả lời của Apple đó chính là sử dụng tai nghe không dây, thế nhưng, hôm nay, Pioneer lại cho một câu trả lời khác bằng sản phẩm mới của mình: tai nghe sử dụng cổng Lightning nhưng vẫn có thêm một cổng Lightning khác để sạc.

The The Verge, chiếc tai nghe này có tên là Pioneer Rayz Plus, nó có giá 150 USD, tức khoảng 3,41 triệu đồng. Điểm đặc biệt là nó được tích hợp thêm một cổng Lightning khác để giúp người dùng có thể kết nối bộ sạc cho chiếc iPhone của mình.

Chiếc tai nghe này cũng được Pioneer tích hợp tính năng chống ồn chủ động và tự động tạm ngưng nhạc khi bạn tháo tai nghe ra. Tính năng này sẽ tự động "thích nghi với tai của bạn và thế giới xung quanh". Pioneer cho biết, nó sẽ sử dụng ít nhất là 6 microphone để nhận biết.

Ngoài ra, Pioneer cũng phát triển phiên bản Rayz với giá chỉ 100 USD, xấp xỉ 2,27 triệu đồng. Nó cũng có tính năng chống ồn, tuy nhiên, nó chỉ đơn giản là nhận biết tai của bạn và điều chỉnh loại bỏ tiếng ồn sao cho phù hợp.

Pioneer cũng tạo ra một ứng dụng trên iOS giúp bạn chỉnh lại các EQ cũng như các nút có trên khu vực điều khiển. Chế độ HearThru cho phép bạn nghe những âm thanh xung quanh mà không cần phải tháo tai nghe.

Cả hai chiếc tai nghe này đều có những tính năng khá tốt so với cổng 3.5mm truyền thống. Chưa có thêm nhiều thông tin về các chiếc tai nghe Rayz này, tuy nhiên, nếu nó tốt như quảng cáo của hãng thì đây có lẽ là tin vui cho hơn 10 triệu người dùng iPhone 7.

Minh Hùng