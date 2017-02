Thương hiệu loa Ý ra mắt loạt sản phẩm mới tại Việt Nam

Thương hiệu loa SR (Italia), chuyên phục vụ trải nghiệm âm thanh tại các phòng trà, sân khấu và hội nghị, đã cùng PK Audio giới thiệu loạt sản phẩm loa mới tại thị trường Việt Nam.

Thương hiệu loa SR tiếp tục ra mắt thị trường Việt Nam loạt sản phẩm loa công suất lớn dành cho nhu cầu kinh doanh giải trí sau những thành công đạt được năm 2016. Lần này, SR mang tới Việt Nam nhiều lựa chọn loa cho các nhu cầu kinh doanh nhà hát, phòng trà, nhà hàng, karaoke… Nổi bật nhất là sản phẩm loa Digit Three 6000, SR HR series, STL 1000P+ và STI 1500P.

Trong đó, hệ thống loa Column Array Digit Three 6000 với công suất 6000W, được thiết kế đặc biệt dành cho âm thanh biểu diễn với kích thước nhỏ gọn và tính linh hoạt cao, phù hợp để đầu tư cho hệ thống âm thanh phòng trà, nhà hát nhỏ và các sự kiện ngoài trời với không gian rộng số lượng lên tới 1000 người. Hệ thống Digit Three 6000 gồm (loa Subwoofer Active 12" đôi x 2 cái + loa Subwoofer Passive 12" đôi x 2 cái + loa Digit Three Satellites x 2 cái). Sản phẩm có mức giá trọn bộ là 251 triệu đồng.

Một số hình ảnh sản phẩm tại buổi ra mắt

Còn SR HR series gồm các model là HR12 và HR10 với công suất lần lượt là 400W và 300W. Đươc bán với các mức giá 22 và 15,5 triệu đồng/chiếc.

STL 1000P là dòng loa Full range Passive công suất lớn 1000W với củ loa Bass 15 inch, củ loa Treble 2 inch, độ nhạy loa đạt tới 132 dB, lý tưởng dành cho lắp đặt các phòng hát, Lounge, Bar Clubs với diện tích lớn. Sản phẩm có giá bán lẻ 33,5 triệu đồng/chiếc.

Cuối cùng là STI 1500P - dòng loa Subwoofer đôi với củ loa 18 inch (Voice coil diameter 100 mm) cho công suất cực đại tới 3200W và độ nhậy loa lên tới 135 db, phù hợp để lắp đặt các phòng hát, Lounge, Bar Clubs với diện tích lớn. Sản phẩm có mức giá bán lẻ 59,5 triệu đồng.

TM