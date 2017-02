Lộ ảnh thực tế HTC One X10

Thiết bị tầm trung mới rò rỉ của HTC sẽ là bản nâng cấp của HTC One X9 ra mắt vào năm ngoái.

Theo PhoneArena, tấm ảnh rò rỉ được cho là của HTC One X10 vừa được đăng tải. Đây sẽ là mẫu smartphone tầm trung "kế nhiệm" của HTC One X9 ra mắt năm ngoái. Hồi đầu năm, @evleaks cũng từng hé lộ thông tin về One X10 nhưng đến nay thì chúng ta mới có những hình ảnh đầu tiên của thiết bị.

Có thể thấy One X10 vẫn giữ ngôn ngữ thiết kế quen thuộc của HTC trong năm nay với 3 phím điều hướng cảm ứng ngoài màn hình. Về cấu hình, giới thạo tin cho biết One X10 sẽ được trang bị màn hình 5.5 inch Full HD, chip xử lý MediaTek MT6755 tám nhân 1.9GHz, GPU Mali-T860, camera sau 16MP, camera trước 8MP và giá bán vào khoảng 288 USD (6,5 triệu đồng).

Nhiều khả năng nhà sản xuất Đài Loan sẽ trình làng One X10 tại triển lãm MWC 2017 diễn ra từ ngày 27/2 sắp tới.

Phúc Thịnh