Transcend ra mắt SSD MTE850 dùng kiến trúc NAND 3D, tốc độ siêu nhanh

Transcend vừa chính thức tung ra thị trường ổ SSD MTE850 mới với chuẩn giao tiếp PCI-Express NVME M2.2280. Đây cũng là ổ SSD đầu tiên của Transcend sử dụng kết nối PCI-Express Gen3 X4, tương thích hoàn toàn với chuẩn NVM Express 1.2.

Theo đó, thế hệ mới của giao thức PCI-Express NVM Express cho phép ổ MTE850 đạt mức hiệu năng chưa từng có, lên tới 2.500MB/giây đối với tác vụ đọc và 1.100 MB/giây đối với tác vụ ghi dữ liệu. Sử dụng các chip nhớ MLC 3D, dung lượng lên tới 512GB trong kích thước rất nhỏ gọn M.2.

Theo tuyên bố của công ty, Transcend MTE850 sử dụng giao tiếp PCI-Express Gen3 X4 và giao thức NVMe 1.2 mới nhất, cho tốc độ truyền dữ liệu về lý thuyết có thể lên tới 32Gb/giây – vượt xa mức giới hạn 6Gb/giây của SATA III. Trong khi đó, chip nhớ NAND MLC 3D sử dụng bên trong ổ cũng có hiệu năng đọc ghi tốt hơn so với các chip NAND 2D trước đây. Do sử dụng kiến trúc NAND 3D nên giảm mức tiêu thụ điện năng xuống thấp hơn so với kiến trúc cũ, giúp tăng độ bền và hiệu năng của sản phẩm.

Bên cạnh đó, Transcend MTE850 còn được trang bị bộ đệm dữ liệu RAM DDR3, cho phép các ứng dụng thường sử dụng được nạp nhanh hơn, đồng thời giảm thiểu tối đa thời gian khởi động hệ thống. Việc sử dụng bộ đệm SLC cũng cho phép Transcend MTE850 đạt tới tốc độ đọc/ghi dữ liệu tương ứng 2.500MB/giây và 1.100MB/giây. Sản phẩm có tích hợp sẵn công nghệ sửa lỗi LDPC (Low Density Parity Check) nhằm bảo vệ dữ liệu.

Sản phẩm bán ra thị trường theo 3 tùy chọn dung lượng, gồm 128GB, 256GB và 512GB. Tất cả đều tích hợp sẵn phần mềm độc quyền Transcend SSD Scope để giám sát tình trạng của ổ SSD. Sản phẩm được bảo hành 3 năm.

TM