Apple bỏ qua 7s để lên thẳng iPhone 8 với màn hình OLED?

Nếu đã tự tin vào doanh số của iPhone 8, Apple hoàn toàn có thể không ra mắt iPhone 7s/7s Plus như thông lệ.

Theo PhoneArena, một nguồn tin đến từ trang công nghệ MicGadget của Trung Quốc cho biết đối tác sản xuất iPhone cho Apple là Foxconn chỉ nhận được đơn đặt hàng dành cho 2 thiết bị iPhone mới, có thể là iPhone 8 và iPhone 8 Plus. Chắc chắn Táo khuyết sẽ không mua gần 70 triệu tấm nền OLED của Samsung để trang bị cho iPhone 7s và 7s Plus (MicGadget gọi đây là những thiết bị "tầm thường").

Như vậy, nguồn tin trên khẳng định Apple sẽ bỏ qua iPhone 7s/7s Plus, chỉ ra mắt iPhone 8 và iPhone 8 Plus vào mùa thu năm nay. Trước đó, giới thạo tin dự đoán sẽ có 3 chiếc iPhone mới được giới thiệu vào cuối năm gồm iPhone 8 với màn hình OLED, thiết kế viền siêu mỏng, camera kép cùng iPhone 7s/7s Plus được nâng cấp cấu hình so với iPhone 7/7 Plus của năm ngoái.

MicGadgetcòn cho biết cả iPhone 8/8 Plus sẽ có camera kép với chất lượng tương đương nhau. Có thể thấy, camera kép đang ngày càng phổ biến trên smartphone thì việc Apple đưa nó vào iPhone 8 là điều hoàn toàn hợp lý.

Tất nhiên, tin đồn vẫn chỉ là tin đồn và chúng ta cần nhiều thời gian để có những thông tin xác thực hơn.

Phúc Thịnh