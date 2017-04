iOS 10.3.1 đã bị jailbreak, tuần sau có công cụ bẻ khóa

Nhóm hacker Pangu (Trung Quốc) đã jailbreak thành công iOS 10.3.1 trên iPhone 7 và có thể sắp ra tung phần mềm bẻ khóa cho người dùng.

Mới đây, tại một hội thảo công nghệ ở Trung Quốc nhóm Pangu đã trình diễn khả năng bẻ khóa iOS 10.3.1. Pangu cũng chính là nhóm hacker trước đây đã bẻ khóa thành công iOS 9.

Clip Pangu jailbreak được iOS 10.3.1

Theo iDownloadblog, có vẻ như công cụ jailbreak của Pangu chỉ hoạt động trên chiếc iPhone 7 chạy iOS 10.3.1 mà chưa áp dụng được với iOS 10.2.1 hay 10.2. Theo một số nguồn tin, phương pháp jailbreak này chỉ dành cho các thiết bị iDevice 64-bit, cụ thể là iPhone (7, 7 Plus, 6s Plus, 6s, 6 Plus, 6, 5s, SE) iPad (iPad Air 2, iPad Air, iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2, iPad Pro) và iPod Touch 6G.

Theo các tin đồn, Pangu đang làm việc với công ty PP Assistant và nếu thỏa thuận được thông qua, công cụ bẻ khóa sẽ được phát hành trong tuần tới.

Hiện tại, người dùng chỉ có thể jailbreak các máy chạy iOS 10.2 bằng công cụ Yalu Jailbreak do hacker Luca Todesco phát triển. Apple đã vá lỗ hổng mà Yalu Jailbreak dùng để khai thác trong bản cập nhật iOS 10.2.1 phát hành hồi tháng 1.

G.L