Nintendo ra mắt New 2DS XL với giá 150 USD

Nintendo vừa ra mắt thêm một biến thể khác của 3DS với tên gọi: New 2DS XL. Dễ thấy với tên gọi của nó, máy có những đặc điểm giống với New 3DS như phím C-stick, công nghệ Amiibo NFC và hiệu năng uy lực. Điểm khác biệt duy nhất là sự lược bỏ tính năng hiển thị 3D.

Tuy nhiên, vẻ ngoài của máy thì lại không giống với 2DS thế hệ đầu tiên chút nào, máy được thiết kế theo phong cách vỏ sò như DS truyền thống. Trong khi vẫn sở hữu được kích cỡ màn hình của 3DS XL, máy có ngoại hình trông nhỏ và trơn bóng hơn đàn anh của mình.

Nếu bạn không quá quan trọng màn hình 3D, New 2DS XL vẫn là lựa chọn tuyệt vời cho bạn. Máy được bán sớm ở Nhật vào ngày 13/7 với giá 14980 Yên và 149,99$ vào ngày 28/7 tại Mỹ, rẻ hơn 50$ so với 3DS XL và đắt hơn 70$ so với 2DS. Cùng với đó, Nintendo cũng sẽ ra mắt tựa game Hey Pikmin! và Miitopia cho máy.

Điều này cũng chứng tỏ rằng 3DS vẫn chưa hoàn toàn bị bỏ rơi. Nintendo cho biết năm qua họ đã tiêu thụ được hơn 7 triệu máy cầm tay và ước lượng bán được hơn 6 triệu máy trong năm nay. Cùng lúc đó, chiếc máy chơi game lai cầm tay - console Nintendo Switch ước tính cũng bán được 10 triệu máy, tuy nhiên với mức giá 299,99$ Nintendo cần phải duy trì dòng máy 3DS để có thể cạnh tranh ở phân khúc thấp hơn.

Minh Minh