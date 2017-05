8 điều cần biết về "Windows 10 S" vừa ra mắt

"Windows 10 S" là một phiên bản của Windows 10 được Microsoft tạo ra làm "đối trọng" với Chrome OS, hệ điều hành của Google trang bị cho những chiếc Chromebook trong lĩnh vực giáo dục.

Nhìn chung phiên bản mới này có vẻ giống với phiên bản Windows 10 "bình thường", tuy nhiên nó có một số điểm khác biệt đáng chú ý, tổng hợp từ trang Windows Central.

1. Người dùng cuối không thể tải về Windows 10 S để cài đặt trên một máy tính bình thường

Cũng giống như Chrome OS của Google, phiên bản Windows 10 S sẽ được Microsoft cung cấp cho nhà sản xuất để cài đặt lên những chiếc máy tính được sản xuất riêng cho hệ điều hành này. Điều này đồng nghĩa với việc bạn không thể tải nó về để cài đặt lên một chiếc máy tính mà bạn đang có.

2. Chỉ có thể cài đặt ứng dụng từ Windows Store

Điểm khác biệt lớn nhất giữa Windows 10 S và các phiên bản khác của Windows 10 đó là chỉ có thể cài đặt các ứng dụng và trò chơi từ Windows Store của Microsoft. Điều này có nghĩa là những ứng dụng bạn tải về từ web sẽ không thể cài đặt vào hệ thống Windows 10 S. Không có cách nào để cài đặt các ứng dụng "ngoài", trừ phi bạn nâng cấp Windows 10 S lên Windows 10 Pro để bật tính năng cho phép cài đặt các ứng dụng khác ngoài Microsoft Store.

3. Không thể thay đổi trình duyệt mặc định và Công cụ tìm kiếm mặc định

Microsoft Edge sẽ vẫn là trình duyệt mặc định duy nhất trên "toàn cõi" Windows 10 S. Mặc dù bạn có thể tải về trình duyệt khác (nếu có) từ Windows Store, nhưng người dùng không thể thiết lập trình duyệt mới thay cho Microsoft Edge làm mặc định. Đồng thời, công cụ tìm kiếm mặc định trên hai trình duyệt Edge và Internet Explorer vẫn sẽ là Microsoft Bing trên hầu hết các quốc gia. Ở một số quốc gia khác, sẽ có các nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm chỉ định riêng.

4. Giao diện không khác gì so với bản Windows 10 thông thường

Về cơ bản, Windows 10 S có giao diện không khác gì so với một phiên bản Windows 10 bình thường, ngoại trừ hình nền sẽ khác đi sau khi bạn vào được màn hình desktop trong lần đầu tiên sau khi thiết lập hệ thống. Điều này sẽ giúp cho người dùng dễ dàng tiếp cận, không bị ngỡ ngàng khi chuyển đổi từ bất cứ phiên bản Windows 10 nào sang môi trường Windows 10 S.

5. An toàn hơn một chút

Và có thể là nhiều hơn thế. Bởi lẽ, các ứng dụng Win32 tải từ trên mạng, các tập tin .exe hay các phần mềm độc hại không thể tự cài đặt được chúng lên môi trường Windows 10 S. Các ứng dụng và trò chơi trước khi được đưa lên Store đều phải qua khâu kiểm duyệt gắt gao từ Microsoft, đảm bảo an toàn hơn nhiều so với các ứng dụng bạn có thể tự cài, hoặc bản thân chúng tự cài lên máy tính mà người dùng không hề hay biết. Ngoài ra, "trói buộc" người dùng vào trình duyệt Microsoft Edge của mình, Microsoft tin rằng sẽ giúp người dùng duyệt web nhanh và an toàn hơn.

6. Đây không phải là một phiên bản Windows 10 "Rút gọn"

Một quan niệm sai lầm khi cho rằng Windows 10 S chỉ có thể cài đặt cái ứng dụng và trò chơi từ Windows Store dẫn đến nó chính là phiên bản Windows 10 "Rút gọn" (Lite). Điều này là không đúng, bởi vì nó vẫn có thể chạy các ứng dụng Win32 giống như các phiên bản Windows 10 khác, miễn là các ứng dụng này được duyệt có mặt trên Windows Store.

Điều này có nghĩa, nếu như Google quyết định đưa ứng dụng Google Chrome lên Windows Store, người dùng Windows 10 S có thể sử dụng Chrome. Nếu Adobe đưa Adobe Premiere Pro lên Windows Store, nó có thể chạy trên Windows 10 S. Đây là một phiên bản Windows 10 đầy đủ, chỉ là giới hạn cài đặt các ứng dụng và trò chơi từ Windows Store.

7. Microsoft Office sẽ là tâm điểm của Windows 10 S

Sắp tới có lẽ Microsoft sẽ tung ra phiên bản Microsoft Office 2016 hoàn thiện cho nền tảng Windows 10 S. Nếu thật sự các ứng dụng Word 2016, PowerPoint 2016, Excel 2016 và OneNote đã được ghim vào menu Start theo mặc định thì điều này quả là thú vị. Nhưng các ứng dụng này không được cài đặt sẵn, khi click vào các biểu tượng này, bạn sẽ được chuyển đến Store để tải chúng về.

Từ đó, rõ ràng là Windows 10 S không cho chạy các ứng dụng ngoài Store, đồng nghĩa với việc Microsoft phải đưa phiên bản Office hoàn thiện (nhờ dự án Centennial) lên Microsoft Store thì thật sự tuyệt vời. Và vì vậy, người dùng sẽ không bị giới hạn bởi phiên bản "Mobile" của bộ Office này.

8. Có thể nâng cấp lên Windows 10 Pro

Nếu bạn không thích các giới hạn về tính năng của Windows 10 S, bạn có thể nâng cấp lên phiên bản cao hơn Windows 10 Pro với một khoản phí nho nhỏ (khoảng 49 USD, nhưng hiện nếu nâng cấp được miễn phí cho đến hết năm 2017).

Thanh Long