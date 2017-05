Trên tay Oppo F3: con lai của smartphone tự sướng kép F3 Plus và F1s

Đây là smartphone vừa được Oppo giới thiệu ở thị trường Việt Nam, có thể coi là phiên bản camera tự sướng kép của 2 chiếc smartphone rất thành công của hãng điện thoại Trung Quốc là F1s và F1s 2017.

Chiếc Oppo F3 hiện đã cho người dùng đặt mua trước từ ngày 5/5 - 12/5, tặng bộ quà trị giá 1,15 triệu đồng gồm vỏ ốp kiêm pin sạc dự phòng 5.000mAh và gậy tự sướng có đèn flash. Sản phẩm sẽ bán ra từ ngày 13/5 tới với giá 7,49 triệu đồng.

Bộ quà tặng cho người đặt mua trước

Oppo F3 được nhà sản xuất giới thiệu là bản thu gọn của F3 Plus ở cả kích cỡ và cấu hình. Nhưng thực tế cấu hình và thiết kế của F3 giống chiếc Oppo F1s 2017 hơn, khác biệt đáng kể nhất là việc có thêm camera kép tự sướng từ đàn anh F3 Plus và độ phân giải màn hình được nâng lên Full-HD, chứ không phải chỉ là HD như bản F1s 2017.

Về cấu hình, chiếc Oppo F3 kế thừa gần như nguyên vẹn thông số của chiếc F1s phiên bản mới 2017 gồm bộ vi xử lý MediaTek MT6750T tám lõi tốc độ 1.51GHz, nhân đồ họa Mali-T860, 4GB RAM, bộ nhớ trong 64GB (còn trống khoảng 55GB) có khe cắm thẻ nhớ và hai khay SIM chuẩn Nano riêng biệt, không phải dùng chung. Máy được trang bị pin dung lượng 3200 mAh nhưng không hỗ trợ công nghệ sạc nhanh VOOC như đàn anh F3 Plus.

Bộ camera kép tự sướng là điểm nhấn của F3: một chiếc có độ phân giải 16MP khẩu f/2.0, góc chụp thông thường và chiếc còn lại là camera góc rộng 120 độ khẩu f/2.4 độ phân giải chỉ 8MP. Camera sau của máy có độ phân giải 13MP giống như chiếc F1s 2017.

Về thiết kế, nếu nhìn sơ qua thì Oppo F3 có đường nét tổng thể giống với đàn anh Oppo F1s: thân kim loại, phía trên dưới mặt lưng có hai dải nhựa, phím Home chứa cảm biến vân tay và kích cỡ màn hình 5.5 inch tương tự. Tuy nhiên khi để ý kỹ nhận thấy Oppo F3 đã có những tinh chỉnh về thiết kế khiến cho sản phẩm trở nên hoàn thiện hơn.

Cụ thể, máy đã mỏng nhẹ hơn chút. Oppo F3 nặng 153g, thân máy dày 7,3mm so với F1s nặng 160g, dày 7,4mm. Tỷ lệ màn hình/khung máy của F3 cũng được tối ưu tốt hơn, đạt khoảng 72,3% so với 71% của F1s. Điều này giúp máy gọn gàng hơn đáng kể dù vẫn có kích cỡ màn hình như nhau. Cạnh máy và các đường mép trên mặt lưng của chiếc F3 bo vát hơn F1s, giúp cầm ôm tay hơn. Về điểm này thì F3 có nét giống với chiếc F3 Plus.

Ở phía mặt trước, điểm nhấn ở sản phẩm là cặp camera tự sướng khác nhau về độ phân giải và góc chụp như đã đề cập phía trên. Ngoài ra, máy cũng có cảm biến vân tay một chạm tích hợp trên phím Home cứng, tốc độ nhận diện vân tay nhanh, chỉ cần chạm vào để mở khoá điện thoại, ứng dụng hoặc tập tin bảo mật.

Máy hỗ trợ 2 SIM chuẩn Nano và khe cắm thẻ nhớ riêng biệt

Nhìn chung, F3 đã được cải thiện về thiết kế so với đàn anh F1s, giúp máy trở nên thon gọn và mỏng nhẹ hơn trong khi độ hoàn thiện vẫn khá tốt. Hơi đáng tiếc là máy đã bị cắt giảm công nghệ sạc nhanh VOOC, chỉ còn sạc thường ở mức 5V/2A và cũng thiếu cổng USB Type C, chuẩn cắm hiện đã được một số hãng như Sony và Samsung đưa lên các máy tầm trung.

Các phụ kiện đi kèm gồm vỏ ốp trong suốt, củ và cáp sạc, tai nghe và que chọc SIM. Oppo cũng dán sẵn miếng dán màn hình cho máy.

Củ sạc không hỗ trợ công nghệ sạc nhanh VOOC

Về màn hình, F3 đã được nâng độ phân giải lên Full-HD với tấm nền IPS LCD 5.5 inch, cho mật độ điểm ảnh 401 PPI, đủ để hiển thị chi tiết nội dung cả hình ảnh và văn bản. Oppo cho biết tấm kính bảo vệ màn hình của F3 là kính Gorilla Glass 5, hứa hẹn chống chầy xước tốt hơn. Tuy nhiên, nhà sản xuất này vẫn dán sẵn tấm dán bảo vệ màn hình từ khi xuất xưởng nên người dùng không cần dán thêm miếng dán ngoài nữa.

Màn hình của F3 có nhiệt màu cân bằng, hơi ấm nhẹ và màu sắc hiển thị tự nhiên, không rực lên nhiều như đàn anh F3 Plus. Góc nhìn màn hình khá rộng và khả năng nhìn ngoài trời tương đối rõ nếu tăng độ sáng lên mức cao. Tuy vậy, màn hình của F3 không được trong trẻo và độ tương phản không tốt như đàn anh F3 Plus.

Phần mềm và hiệu năng

Oppo F3 được cài sẵn phiên bản Color OS tuỳ biến dựa trên nền tảng Android 6 tương tự chiếc F3 Plus. Ở khía cạnh phần mềm, Oppo tương đối chậm chạp trong việc cập nhật bởi nhiều máy tầm trung của các hãng khác hiện nay đã được cài sẵn bản Android 7.

So với phiên bản ColorOS cũ dựa trên Android 5.1, phiên bản Color OS mới trên OPPO F3 có giao diện được trau truốt hơn và vẫn duy trì những nét giống với giao diện iOS trên iPhone từ các icon ứng dụng đến giao diện của một số ứng dụng như máy ảnh, tin nhắn và giao diện cài đặt. Bản Color OS mới cũng chưa thấy có thêm tính năng mới đáng chú ý nào.

Tuy nhiên, các máy Oppo trước đó đã có khá nhiều tính năng riêng như các thao tác điều khiển bằng cử chỉ khi màn hình tắt/bật; bộ ứng dụng Trung tâm bảo mật với nhiều chức năng giúp quản lý dữ liệu cũng như các phần mềm cài trên máy; chế độ sử dụng một tay (lướt nhẹ tay từ góc trái hoặc phải đến giữa màn hình để kích hoạt) và chế độ màn hình lọc bớt ánh sáng xanh để sử dụng ban đêm đỡ chói mắt...

Về hiệu năng, F3 có cấu hình tương tự bản F1s 2017 với bộ vi xử lý MediaTek MT6750T tám lõi tốc độ 1.51GHz, nhân đồ họa Mali-T860, 4GB RAM, bộ nhớ trong 64GB nhưng phải xử lý màn hình độ phân giải cao hơn (Full-HD). Trước đây, chiếc Oppo F1s xử lý hiệu năng mượt mà ở màn hình độ phân giải HD. Trên chiếc F3, các thao tác sử dụng cơ bản vẫn khá nhanh nhẹn nhưng với các ứng dụng phức tạp như chỉnh sửa ảnh, biên tập video hoặc game nặng đồ hoạ thì điện thoại này không thể xử lý khung hình mượt mà và ổn định như F1s. Máy gánh game nặng ổn thỏa nhưng tốc độ khung hình (FPS) chỉ đạt ở mức trung bình, chưa thể mang lại trải nghiệm mượt mà.

Camera

Camera có lẽ là tính năng sáng giá nhất của Oppo F3. Smartphone này được kế thừa cặp camera tự sướng phía trước của F3 Plus. Hai camera ở phía trước không giống nhau ở cả độ phân giải và góc chụp: một chiếc có độ phân giải 16MP khẩu f/2.0, góc chụp thông thường và một chiếc còn lại có độ phân giải 8MP độ khẩu f/2.4, góc rộng 120 độ để chụp ảnh tự sướng nhóm hoặc chụp tự sướng thu được nhiều khung cảnh phía sau hơn. Trong khi đó, camera sau 13MP của máy lại giống với camera sau của F1s chứ không phải 16MP như trên F3 Plus..

Chế độ chuyên gia cho phép tuỳ chỉnh ISO, tốc độ màn chập, bù trừ sáng...

Giao diện ứng dụng camera của F3 lâu nay vẫn học hỏi từ iOS ở sự đơn giản, thay đổi giữa các chế độ chụp và điều chỉnh bù trừ sáng thuận tiện. Tuy nhiên không như ứng dụng trên iPhone, ứng dụng camera của Oppo có chế độ chỉnh tay được hãng gọi là "chế độ chuyên gia" cho phép điều chỉnh ISO, bù trừ sáng và tốc độ màn chập tối đa tới 16 giây. Ngoài ra, người dùng có thể chọn chế độ chụp ảnh "siêu HD" để tạo ra tấm ảnh độ phân giải 50MP bằng cách ghép từ nhiều ảnh, chế độ chụp phơi sáng kép, chụp ảnh RAW hoặc chế độ làm đẹp cho phép điều chỉnh độ mịn da và màu da từ trắng đến hồng.

Lưu ý là hiện tại, các ứng dụng của bên thứ ba như Instagram hay Snapchat không nhận diện được camera tự sướng góc rộng của Oppo F3, do đó nếu bạn muốn chụp tự sướng góc rộng (selfie nhóm hoặc chụp lấy nhiều phong cảnh) thì sẽ phải dùng ứng dụng camera mặc định của Oppo.

Về trải nghiệm, camera sau của Oppo F3 cho tốc độ lấy nét và chụp khá nhanh ở chế độ tự động, đủ sáng. Nhưng khi chụp ở chế độ HDR hoặc "siêu HD" thì máy mất khoảng 2 giây mới xử lý xong quá trình ghép ảnh.

Dưới đây là một số ảnh chụp thử từ camera sau của Oppo F3:

Ảnh tự động

Ảnh bật chế độ HDR có cải thiện khá rõ rệt độ tương phản

Dưới đây là một số ảnh chụp thử từ camera tự sướng kép của F3:

Ảnh tự sướng từ camera góc chụp thông thường

Ảnh chụp từ camera góc rộng thu được cả ảnh phong cảnh phía sau

Ảnh chụp tự sướng từ camera góc rộng tái hiện được khung cảnh phía sau, không cần đến gậy tự sướng nữa.

Ảnh chụp trong nhà hơi thiếu sáng từ camera góc thường

Ảnh chụp trong nhà hơi thiếu sáng từ camera góc rộng

Trên đây là một số đánh giá ban đầu về Oppo F3. Chúng tôi sẽ cập nhật những nhận xét đầy đủ hơn về sản phẩm trong bài đánh giá chi tiết sẽ đăng tải trong vài ngày tới.

TP