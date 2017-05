Chrome OS 58 vẫn chưa có Google Play Store

Theo thông tin từ ChromeUnboxed, điều đáng buồn từ phiên bản cập nhật mới này là Google Play Store vẫn chưa có mặt.

Do vậy người dùng vẫn chưa thể cài đặt các ứng dụng Android lên các thiết bị chạy hệ điều hành Chrome OS của Google, ngoại trừ một số thiết bị đã có thể cài đặt và sử dụng các ứng dụng Android đã được giới thiệu trước đây, và một vài thiết bị khác cũng đã bắt đầu có thể cài đặt các ứng dụng Android lên hệ thống trên kênh thử nghiệm (Beta Channel). Người dùng có thể truy cập vào trang này để xem chi tiết về hỗ trợ ứng dụng Android trên Chrome OS.

Tuy nhiên, một số thiết bị khác vẫn chưa thể nâng cấp lên phiên bản Chrome OS 58, đành phải "an phận" ở phiên bản 57. Danh sách các thiết bị này bao gồm: Acer Chromebase 24, Acer Chromebook R11, AOpen Chromebase Mini, AOpen Chromebox Mini, Google Chromebook Pixel (2015), ASUS Chromebook Flip C100PA, Dell Chromebook 11 (3120), Lenovo ThinkPad 11e Chromebook or Samsung Chromebook Plus.

Phần lớn các thiết bị chạy Chrome OS đã được lên kế hoạch bổ sung khả năng có thể cài đặt các ứng dụng Android. Tuy nhiên, có thể do ảnh hưởng bởi các yếu tố về hiệu năng, tính tương thích... mà tính năng đang rất được mong đợi này đã bị hoãn lại trong phiên bản Chrome OS mới. Người dùng có thể xem qua những cải tiến trong phiên bản 58 mà Google công bố tại đây.

Thanh Long