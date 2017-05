Lomography ra ống kính có thể gắn vào mọi máy ảnh

Hãng máy ảnh Lomography (hay Lomo) vừa tung ra hệ thống 3 ống kính mới dành cho các máy ảnh film hoặc kĩ thuật số. Lomo gọi hệ thống này là Neptune Convertible Art Lens System, bao gồm 3 ống kính có tiêu cự cố đinh: 35mm f/3.5, 50mm f/2.8 và 80mm f/4.0.

Theo The Verge, bộ ống kính này sẽ có giá khởi điểm là 599 USD (13,6 triệu đồng) với các phiên bản màu bạc và đen. Điểm đặc biệt của bộ ống kính này là có thể gắn trên mọi chiếc máy ảnh, từ Canon 5D Mark IV cho đến Olympus Pen-F hay Leica M với ngàm chuyển đi kèm.

Trên trang Kickstarter của Lomo có chèn một số hình ảnh mẫu chụp thử từ những nhiếp ảnh gia khác nhau. Với mức giá như thế này, chúng ta có thể thấy chúng cho chất lượng ảnh khá tốt so với giá tiền. So với mặt bằng chung, để kiếm một bộ ba ống kính có giá dưới 1000 USD rất khó, chưa kể đến vấn đề chất lượng ảnh. Đây là một số hình ảnh chụp từ những ống kính trên do Lomo cung cấp:

Bên cạnh đó, Lomo cũng kèm theo các miếng che khẩu có những hình dạng khác nhau, giúp bạn có thể tạo ra nhiều hình dạng bokeh cho hình ảnh. Hãng cũng dự định sẽ giới thiệu thêm nhiều ống kính hơn trong thời gian tới.

Dự kiến, các ống kính này sẽ được giao đến các nhiếp ảnh gia sớm nhất là vào tháng Mười Hai năm nay hoặc tháng Một năm sau. Bạn có thể đặt mua bộ ống kính này tại đây.

Minh Hùng