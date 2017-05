Foxconn đang sản xuất iPhone Pro với màn hình OLED?

Các nhà cung cấp linh kiện chủ chốt của Apple tại châu Á đang khẩn trương chuẩn bị cho phiên bản iPhone tiếp theo. Đối tác cung ứng đến từ Đài Loan là Hon Hai Precision Industry (còn gọi là Foxconn) được cho là sẽ đảm nhiệm việc sản xuất phiên bản iPhone phức tạp và đắt giá nhất.

Theo Sout China Morning Post, trong nhiều năm qua, Apple đã tiến hành đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ. Tuy nhiên Hon Hai (tên gọi khác của Foxconn) vẫn luôn là tập đoàn được tin tưởng giao cho việc sản xuất các mẫu iPhone mới nhất và đắt nhất nhờ vào kinh nghiệm và khả năng tăng sản lượng tốt hơn nhiều nhà phân phối điện tử khác.

Theo nhiều nhà phân tích, Hon Hai được cho là nhà cung ứng duy nhất của Apple đối với mẫu iPhone 8 cao cấp nhất, với màn hình OLED 5.8 inch, dự kiến ra mắt vào nửa cuối năm nay.

Thông tin từ một số nguồn còn cho biết, mẫu "iPhone Pro" với màn hình OLED cao cấp này còn được trang bị tính năng nhận diện khuôn mặt 3D, mặt trước và sau đều bằng gương, camera chính hỗ trợ thực tại ảo, sạc không dây. Máy có giá lên tới 1.000 USD.

Hai mẫu iPhone mới khác mà Apple sẽ ra mắt vào quý 3/2017 đều sẽ dùng màn hình LCD với kích thước lần lượt 4.7 và 5.5 inch.

Đối với Hon Hai, lợi nhuận từ việc sản xuất iPhone năm nay của họ được dự đoán sẽ chiếm đến 50% tổng lợi nhuận, trong khi đối với các hãng đối thủ tại Đài Loan như Pegatron Corp và Wilstron Corp lần lượt là 55% và 25%.

Ngoài ra, một số nhà phân phối khác cũng sẽ khẩn trương bước vào giai đoạn chuẩn bị cho iPhone 8 như: nhà phân phối chip bán dẫn Đài Loan TSMC sẽ bắt đầu sản xuất con chip Apple A11 vào tháng 7 năm nay; tập đoàn AAC sản xuất hệ thống âm thanh siêu nhỏ; ASM Pacific & Largan Precision sản xuất linh kiện cho module camera; Flexium Interconnect sản xuất bảng mạch; Catcher Technology sản xuất bộ vỏ; Sharp và JDI sản xuất màn hình LCD; tập đoàn GoerTek sản xuất module âm thanh; Lens Technology sản xuất tấm gương cho màn cảm ứng; Luxshare Precision sản xuất sạc không dây và Samsung Display - một bộ phận của tập đoàn Samsung cũng đã ký hợp đồng cung cấp 92 triệu tấm nền OLED cong cho iPhone 8 trong 2 năm tới. Riêng Hon Hai và Sharp (Hon Hai đã mua Sharp vào tháng 8 năm ngoái với mức giá 3,8 tỷ USD) được dự đoán sẽ là mũi nhọn trong việc nghiên cứu màn hình OLED cho iPhone trong tương lai.

Nói về những chiếc iPhone cao cấp của Apple trong thời gian gần đây, chúng ta có thể thấy hãng đang ngày càng tập trung cho phân khúc cao cấp bằng việc mang đến những tính năng "độc" mà iPhone bản thường không có. Cụ thể, họ bắt đầu với chiếc iPhone 6 Plus màn hình lớn hơn hẳn iPhone 6; tiếp đó là iPhone 7 Plus có camera kép so với iPhone 7 thường. Do đó, việc năm nay Apple tiếp tục tung ra một sản phẩm cao cấp có màn hình OLED cùng camera kép, với giá cao hơn bình thường là điều có thể đoán trước.

Tấn Minh