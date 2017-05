OnePlus 5 lộ teaser và benchmark đánh bại cả Galaxy S8

Theo GSM Arena, họ vừa nhận được một bức ảnh chụp màn hình từ một nguồn đáng tin cậy cho thấy số điểm của OnePlus 5 (Trung Quốc) trên GeekBench. Kết quả thật kinh ngạc với điểm số đơn nhân là 1963 và đa nhân là 6687, dẫn đầu cả bảng xếp hạng GeekBench.

Mặc dù Galaxy S8 và Xperia XZ Premium là 2 siêu phẩm dùng chung bộ vi xử lý với OnePlus 5 nhưng điểm số lại thấp hơn một chút. Flagship của Samsung có số điểm đơn nhân là 1929 và đa nhân là 6084, trong khi đó ngôi sao sáng giá của Sony có số điểm đơn nhân và đa nhân lần lượt là 1943 và 5824.

Ngoài ra ở bức hình, chúng ta có thể thấy OnePlus 5 chạy Android 7.1.1 với biến thể Oxygen OS của OnePlus. Tuy nhiên vẫn chưa biết được phần mềm của máy đã thực sự hoàn thiện hay chưa.

Sản phẩm trước khi bán có thể sẽ khác so với sản phẩm cuối cùng. Nhìn chung, với một con chip mạnh mẽ như Snapdragon 835 và điểm số cũng không hề thua kém ai thì có lẽ không quá ngạc nhiên. Tuy vậy, đây mới chỉ là điểm số benchmark và hiệu năng trong thực tế của sản phẩm vẫn cần có thêm sự kiểm chứng, nhất là trong bối cảnh trước đó thương hiệu smartphone Trung Quốc này từng bị tố "gian lận điểm số benchmark".

OnePlus ngầm khẳng định sẽ ra mắt OnePlus 5

Trước đó, OnePlus (Trung Quốc) cũng vừa tung ra teaser đầu tiên cho siêu phẩm sắp tới trên tài khoản Weibo của họ với caption "Hey Summer! Give me five!" (tạm dịch là "Chào mùa hè! Hãy cùng chào đón số 5 nào"). Đoạn teaser là một hình ảnh chứa cụm từ "HELLO 5" cùng với nhãn OnePlus ở góc hình ảnh.

Không có thêm một thông tin nào về chiếc điện thoại, tuy nhiên điều chúng ta có thể xác nhận được đó là con số "5" và thời gian ra mắt là vào mùa hè.

Về thông số cấu hình của máy, OnePlus 5 được cho là vẫn sử dụng màn hình kích cỡ 5.5 inch như cũ với độ phân giải QHD (2K). Chip Snapdragon 835 cùng với RAM 6GB hay 8GB cũng được trông đợi là sẽ xuất hiện trên thiết bị. Và điều được chờ đón nhất có lẽ là cụm camera kép 12MP trên siêu phẩm OnePlus này. Bên cạnh đó, máy còn được đồn là sẽ sử dụng viên pin với dung lượng 3600 mAh cùng với công nghệ sạc Dash Charge 2.0 độc quyền của OnePlus.

Trương Văn Thuyết