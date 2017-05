SquareTrade: Samsung Galaxy S8 là điện thoại dễ vỡ nhất mọi thời đại

Samsung Galaxy S8 là một chiếc điện thoại đắt tiền, đẹp, nổi tiếng và cũng rất mỏng manh. Nhưng điều an ủi là giá thay màn hình của điện thoại này lại rẻ hơn Galaxy S7 và iPhone 7/Plus.

Theo trang Motherboard, ngay khi Galaxy S8 vừa được ra mắt, công ty bảo hiểm điện tử SquareTrade của Mỹ đã mang nó ra làm một số bài test về độ bền, trong đó chiếc máy tội nghiệp này bị thả rơi, dìm nước, vặn, bẻ, ném... một cách không thương tiếc. Từ đó, công ty này đã đưa ra kết luận rằng: S8 là chiếc điện thoại đầu tiên bị vỡ tất cả 4 cạnh ngay từ cú thả đầu tiên và được xem là chiếc điện thoại dễ vỡ nhất từ trước đến nay.

Điều này không phải ngẫu nhiên, mà bởi vì chiếc S8 được cấu tạo chủ yếu bằng kính và máy cũng có viền khá mỏng (đây là lí do Samsung gọi màn hình S8 là "màn hình vô cực"). Tuy nhiên, một điều an ủi với người dùng S8 là giá thay màn hình của nó lại rẻ hơn nhiều so với S7 và thậm chí được dự đoán là còn giảm nhiều trong thời gian đến.

Theo công ty cung cấp dịch vụ sửa điện thoại Fruit Fixed ở Mỹ, giá màn hình sỉ nhập từ Trung Quốc của Galaxy S8 chỉ hơn 200 USD, tức là rẻ hơn màn hình S7 từ 50-100 USD và cũng rẻ hơn màn hình iPhone 7 với giá 300 USD. Đây được xem là mức giá khá thấp đối với một tấm nền OLED của một chiếc điện thoại cao cấp và còn là loại màn hình công nghệ mới "vô cực". Chiếc Galaxy S8 được bán với giá 750 USD, do đó người dùng thường chấp nhận bỏ ra 200 USD để thay màn hình còn hơn là mua máy mới. Nói chung, mọi chiếc điện thoại đều có thể vỡ nếu bạn xui xẻo, nhưng người dùng Galaxy S8 lại may mắn hơn người dùng S7 hay S7 Edge, hay một số điện thoại Android khác ở chỗ máy khá dễ sửa.

Thông thường, điện thoại Android có chi phí sửa chữa đắt đỏ hơn iPhone do nó bị phân mảnh khá nặng, khiến các công ty chuyên sửa chữa điện thoại khó có thể mua linh kiện số lượng lớn được. Thêm vào đó, iPhone lại giữ giá hơn nhiều so với Android. Do đó, các cửa hàng sửa chữa điện thoại thường "ngó lơ" và chỉ sửa những chiếc điện thoại Android phổ biến mà thôi.

Có một số giả thuyết được đưa ra để giải thích vì sao giá màn hình S8 lại rẻ như vậy.

Đầu tiên, có lẽ là do Apple đang dự định chuyển đổi từ màn hình LCD sang màn hình LED trên chiếc iPhone tiếp theo, do đó gây nên tình trạng giá của màn hình LED giảm theo quy luật thị trường.

Giả thuyết thứ 2, xuất phát từ Samsung. Việc chiếc S7 và S7 Edge có giá màn hình linh kiện quá cao đã khiến một lượng lớn người dùng bỏ qua hai chiếc điện thoại này để tìm một chiếc máy khác dễ sửa hơn, giá linh kiện thấp hơn. Do đó hãng đã làm cách nào đó để linh kiện S8 ra thị trường rẻ hơn, kết hợp với việc sản xuất ra một chiếc máy dễ sửa hơn, để thu hút người dùng.

Cũng có thể cả 2 giả thuyết nêu trên đều đúng.

Tấn Minh