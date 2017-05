Microsoft công bố Windows 10 Fall Creators Update với nhiều hứa hẹn

Với nhiều tính năng mới và độc đáo, Microsoft sẽ chính thức phát hành Windows 10 Fall Creators Update vào tháng 9 năm nay.

Bạn không nhầm đâu, Microsoft vẫn sử dụng tên gọi Creators Update cho bản cập nhật Windows 10 tiếp theo, tập trung vào việc mang trải nghiệm Windows lên các thiết bị iOS và Android.

Tại hội nghị Build 2017 đang diễn ra, Microsoft cũng công bố 4 tính năng mới nổi bật sẽ có trong Windows 10 Fall Creators Update bao gồm:

- Timeline

- Pick Up Where You Left Off

- Clipboard

- OneDrive Files On-Demand

Timeline là tính năng mới được tích hợp vào trình đa nhiệm Task View, cung cấp danh sách ứng dụng và workspace (không gian làm việc) mà bạn từng sử dụng trước đó hoặc trên những thiết bị khác. Hãy xem nó như một "cỗ máy thời gian" giúp bạn tiếp tục những công việc còn dang dở trong quá khứ. Cùng với Timeline, Pick Up Where You Left Off giúp người dùng tiếp tục sử dụng ứng dụng, phục hồi công việc đồng thời trên nhiều thiết bị khác nhau.

Tính năng này thực sự rất hữu ích cho các thiết bị di động, nơi mà Microsoft hy vọng lập trình viên sẽ bắt đầu liên kết các ứng dụng desktop của họ để người dùng tiếp tục sử dụng chúng trên các thiết bị như iPhone hay Android. Trợ lý ảo Cortana cũng được tích hợp vào tính năng này.

TheVerge cho biết, Microsoft còn tạo ra một "clipboard đám mây" xuyên suốt các nền tảng Windows, iOS và Android. Với clipboard này, người dùng có thể copy nội dung trên máy tính Windows, sau đó paste chúng vào smartphone hay tablet chạy Android, iOS một cách dễ dàng. Tính năng này có phần giống với Universal Clipboard của Apple.

Còn OneDrive Files On-Demand, đây là tính năng cho phép lấy các tập tin từ OneDrive mà không cần đồng bộ hoặc tải cả thư mục về máy tính, khi nào người dùng mở thì chúng mới được tải xuống. Biểu tượng OneDrive mới cũng xuất hiện trong File Explorer, giúp bạn phân biệt file nào đã được tải xuống còn file nào thì chưa.

Một điểm mới nữa trong Windows 10 Fall Creators Update chính là Fluent Design, ngôn ngữ thiết kế hoàn toàn mới của Microsoft mà chúng ta từng biết đến trước đây với tên gọi Project Neon. Microsoft đã bắt đầu chuyển đổi vài ứng dụng mặc định trong Windows sang Fluent Design, và nó cũng sẽ thay thế giao diện Metro trên Windows trong thời gian tới.

Vẫn còn đó những tính năng mới mà Microsoft vẫn chưa kịp công bố. Dự kiến Windows 10 Fall Creators Update sẽ chính thức phát hành cho toàn bộ người dùng vào tháng 9 năm nay.

Phúc Thịnh