Lenovo ra mắt Moto C và Moto C Plus: RAM 1GB, camera tự sướng 2MP, giá 2-3 triệu đồng

Sau khá nhiều các tin đồn rò rỉ trước đó, Motorola đã xác nhận sẽ tung ra bộ đôi smartphone giá rẻ mới Moto C và Moto C Plus vào tháng 6 tại các thị trường châu Á, châu Âu và châu Mỹ La Tinh.

Theo trang công nghệ Android Authority, Motorola dự kiến sẽ tung ra hai mẫu smartphone giá rẻ mới Moto C và Moto C Plus trong tháng 6 tới đây. Đây là hai mẫu smartphone giá rẻ nhắm tới các thị trường như châu Âu, châu Á và châu Mỹ La Tinh.

Moto C là mẫu có cấu hình thấp nhất. Máy có màn hình 5 inch, độ phân giải 854 x 480 pixel, camera trước 2MP và camera sau 5MP. Moto C sẽ có hai phiên bản gồm bản hỗ trợ 3G và 4G. Phiên bản 3G được trang bị chip MediaTek lõi tứ 32-bit, trong khi đó bản 4G chạy chip MediaTek 64-bit.

Cả hai đều tích hợp RAM 1GB và bộ nhớ trong 8GB. Moto C sở hữu viên pin 2.350 mAh, cài sẵn hệ điều hành Android 7.0 Nougat mới nhất. Máy sẽ có 4 tùy chọn màu sắc gồm: đỏ cherry, trắng, vàng và đen.

Moto C Plus là phiên bản cao cấp hơn với màn hình 5 inch HD, chip MediaTek lõi tứ 64-bit, RAM 1GB, bộ nhớ trong 16GB kèm khe cắm thẻ nhớ mở rộng. Motorola khẳng định, hãng cũng sẽ bán ra một phiên bản Moto C Plus khác trang bị RAM 2GB.

Máy được tích hợp sẵn viên pin 4.000 mAh cho thời gian sử dụng lên tới 30 tiếng liên tục. Moto C Plus có camera chính 8MP và camera phụ 2MP, hỗ trợ SIM kép và sẽ có 4 tùy chọn màu sắc tương tự Moto C.

Theo công bố, Moto C có giá dao động từ 99 tới 110 USD (khoảng 2,25 – 2,5 triệu đồng) lần lượt cho bản 3G và 4G. Trong khi đó, Moto C Plus sẽ có giá 132 USD (khoảng 3 triệu đồng).

Tiến Thanh