Moto E4 Plus tiếp tục lộ ảnh báo chí và cấu hình giá rẻ

Cách đây vài hôm, Motorola đã giới thiệu đến người dùng hai mẫu điện thoại thông minh mới, mang tên Moto C và Moto C Plus, đây là hai sản phẩm kết thúc thị trường smartphone giá rẻ của hãng trong năm nay. Bước tiếp theo, Motorola sẽ tập trung sản xuất đứa con cưng tiếp theo là E4 và E4 Plus cho phân khúc tầm trung.

Được biết Moto E4 Plus sẽ là phiên bản kế thừa chiếc E3 của năm ngoái, tính năng và giá cả cũng nằm giữa dòng C và G. Trước đó, đã có nhiều thông tin rò rỉ về cấu hình của chiếc điện thoại này, thì mới đây hình ảnh cũng như cấu hình của E4 Plus đã xuất hiện trên báo chí.

Theo Gsmarena, Moto E4 Plus sẽ có màn hình LCD 5.5 inch độ phân giải 720px, máy được trang bị chip MediaTek MT6737M, đi kèm chip đồ họa Cortex-A53 với tốc độ 1.3 GHz. Ngoài ra, camera chính của máy là 13 MP và camera phụ 5 MP.

Moto E4 Plus có RAM 2 GB và RAM 3GB cùng với bô nhớ trong 16 Gb có thể mở rộng qua thẻ nhớ ngoài được phân phối tuỳ thuộc vào thị trường nơi bạn sinh sống. Bên cạnh đó, máy còn hỗ trợ 4G LTE, Bluetooth 4.2, công nghệ kết nối NFC, chuẩn Wi-Fi (n) và định vị GPS. Điểm nổi bật không thể không nhắc đến trên chiếc Moto E4 Plus là dung lượng pin khổng lồ 5.000 mAh, tuy nhiên điều này sẽ làm thiết bị cầm nặng tay hơn (198g) và trông khá dày (9,55mm).

Hiện Moto E4 Plus chạy hệ điều hành Android 7.1.1 Nougat với giá bán 190 Euro (khoảng 4,7 triệu đồng) tại thị trường Châu Âu.

Tài Lâm