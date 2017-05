Google công bố Android Go cho các thiết bị có RAM 1GB trở về

Tại Google I/O 2017, Google vừa giới thiệu phiên bản Android Go dành cho các thiết bị có RAM 1 GB hoặc thấp hơn.

Tại hội nghị các nhà phát triển (Google I/O), Google đã công bố Android Go. Đây dường như là một sáng kiến để lấp đầy khoảng trống do Android One để lại (đã rất lâu rồi Google không công bố một thiết bị Android One mới). Tuy nhiên, Google không gọi phiên bản này là Android One 2.0 mà lấy tên là Android Go với một số khác biệt.

Google cho biết họ đã có nhiều cảm hứng từ ứng dụng YouTube Go khi phát triển Android Go. Mỗi thiết bị được tung ra với Android Go (và các phiên bản sau này của nó) chỉ cần có RAM 1GB hoặc ít hơn (thậm chí nó hỗ trợ cả những thiết bị với RAM 512 MB).

Vậy phiên bản Go này để làm gì? Về cơ bản đây là một phiên bản Android được điều chỉnh để làm việc với các phần cứng yếu cũng như hoạt động với các mạng bị hạn chế hoặc tương thích với các gói dữ liệu nhỏ.

Bạn sẽ có thể quản lý dữ liệu trong trong phần cài đặt nhanh (Quick Settings) và API đã được Google cung cấp cho các nhà phát triển. Vì vậy, bạn sẽ luôn biết chính xác mình còn bao nhiêu dữ liệu trong gói cước hay đã dùng hết bao nhiêu dữ liệu. Hơn nữa, bạn có thể nhanh chóng bổ sung dữ liệu của mình trong phần cài đặt (Settings) của Android – mà không phải gọi cho nhà cung cấp dịch vụ hoặc ghé thăm cửa hàng.

Tính năng Data Saver sẽ được bật theo mặc định trong cấu hình của Android Go. Nếu nhà phát triển bên thứ 3 muốn tạo ra các ứng dụng giới thiệu trên cửa hàng Google Play cho chủ sở hữu thiết bị Android Go thì cần tuân theo các quy định của Google trong tài liệu "Building for Billions" (do Google phát hành). Nghĩa là nhà phát triển nên tính đến việc hạn chế của kết nối mạng (và các gói dữ liệu nhỏ) cũng như việc sử dụng ít tài nguyên phần cứng khi phát triển ứng dụng của mình.

Theo Google, các thiết bị Android Go đầu tiên sẽ đến vào năm 2018.

Bạch Đằng