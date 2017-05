Tìm kiếm việc làm dễ dàng hơn với Google for Jobs

Google hi vọng máy học sẽ giúp cải tiến quá trình tìm kiếm việc làm của người dùng.

Rất nhiều người đã chuyển sang công cụ tìm kiếm khi họ đang tìm một công việc, vì vậy Google đã giới thiệu Google for Jobs. Dự án này nhằm mục đích tăng cường khả năng học tập cho máy học tiên tiến của Google, từ đó sắp xếp các danh sách hàng triệu việc làm để mang đến cơ hội tốt hơn cho các ứng viên.

Ngay bây giờ Google chưa có kế hoạch lưu trữ danh sách việc làm của riêng mình. Thay vào đó, họ thu thập dữ liệu từ các bên thứ 3 như Facebook, LinkedIn, Glassdoor, Monster và ZipRecruiter. Sau đó công ty lọc các công việc theo các tiêu chí như chiều dài của tuyến đường đi làm và cố gắng gom các công việc tương tự lại với nhau (dù chúng có thể được đăng tải với những tên khác nhau). Một vài công ty lớn, bao gồm FedEx và Johnson & Johnson, đã và đang thí điểm chương trình này. Theo lời của giám đốc điều hành Google Sundar Pichai thì hiệu quả đạt được cao hơn 18% so với phương pháp tìm việc làm trước đây.

Chưa rõ Google có bước chân vào thị trường này trước khi tung ra một bộ máy tìm kiếm công việc đủ sức cạnh tranh với các đối thủ như Indeed hay không? Hiện tại, sau khi nhấp vào công việc mà mình mong muốn, Google sẽ chuyển hướng bạn đến các dịch vụ khác để đăng ký.

Theo Bloomberg, Indeed đã tạo ra hơn 300 triệu USD doanh thu trong nửa đầu năm 2015 và IBIS World ước tính tổng thị trường này có giá trị khoảng 4 tỷ USD mỗi năm. Những con số này có thể là lí do hấp dẫn Google tham gia vào thị trường tìm kiếm việc làm. Dự kiến Google for Jobs sẽ được triển khai tại Mỹ trong tuần tới.

Bạch Đằng