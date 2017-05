Google thêm tính năng trả lời thông minh cho ứng dụng Gmail

Ngoài những công bố mới nhất về Android O, Google cũng giới thiệu nhiều tính năng mới trên hệ sinh thái dịch vụ người dùng, đơn cử như tính năng Smart Replies (Trả lời thông minh) dành cho Gmail trên Android và iOS.

Theo PCWorld, tính năng Smart Replies vừa được công bố tại Google I/O 2017 sử dụng máy học và cơ chế nhận diện email thông minh để tạo ra các câu trả lời sẵn có cho người dùng.

Trong danh sách các câu trả lời email hiện tại, Gmail sẽ hiển thị thêm ba câu trả lời có sẵn dựa trên nội dung thư gốc đề đạt. Ví dụ, nếu một người gửi email hỏi liệu họ có thể gặp nhau vào thứ hai hoặc thứ Ba hay không. Tùy chọn hiện ra có thể là "Let's do Monday – Vậy thứ Hai đi" hay "Monday works for me – Thứ Hai được đấy" hoặc "Either day works for me – Cả hai ngày đều được hết".

Phản hồi được thực hiện tự động, tuy nhiên người dùng có thể chỉnh sửa nội dung phản hồi dễ dàng trước khi gửi để đảm bảo tính chính xác.

Hiện tại, Smart Replies chỉ hoạt động với Tiếng Anh nhưng sẽ hỗ trợ thêm tiếng Tây Ban Nha và nhiều ngôn ngữ khác trong vài tuần tới.

Được biết, Smart Replies đã được tích hợp trên công cụ Inbox và ứng dụng nhắn tin Allo của Google. Hiện có khoảng 12% email được gửi thông qua Inbox sử dụng tính năng Smart Replies.

Tại Google I/O 2017 năm nay, một trong những trọng tâm được nhắc đến nhiều nhất là việc cải thiện máy học (machine learning). CEO Google Sundar Pichai cũng công bố sự xuất hiện lần đầu tiên của bộ vi xử lý Tensor Processing Unit (TPU) sử dụng để tối ưu năng lực, đào tạo và tăng tốc độ tính toán cho trí tuệ nhân tạo và máy học.

Mai Huyền